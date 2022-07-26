Отчетность «Яндекса» превзошла ожидания: как это отразится на акциях

Отчетность «Яндекса» превзошла ожидания: как это отразится на акцияхНесмотря на сильные результаты, у недооцененных бумаг есть якоря, сдерживающие их рост
Российский IT-гигант «Яндекс» опубликовал финансовые показатели за II квартал – период, который компания проработала в новой макроэкономической реальности. Результаты оказались лучше ожиданий как самой компании, так и рынка.
Общая выручка «Яндекса» выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом год назад – до 118 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась в 4,5 раза, достигнув 25,7 млрд руб., а ее рентабельность составила 21,8% (+14,7 п. п.). Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» достигла 13,1 млрд руб. против 1 млрд руб. год назад. Компания не стала давать прогнозов дальнейших финансовых результатов.
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