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Отчетность «Яндекса» превзошла ожидания: как это отразится на акциях

Несмотря на сильные результаты, у недооцененных бумаг есть якоря, сдерживающие их рост
Екатерина Литова
Хорошие результаты «Яндекса» в условиях сложной макросреды обнадеживают инвесторов / Андрей Гордеев / Ведомости

Российский IT-гигант «Яндекс» опубликовал финансовые показатели за II квартал – период, который компания проработала в новой макроэкономической реальности. Результаты оказались лучше ожиданий как самой компании, так и рынка.

Общая выручка «Яндекса» выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом год назад – до 118 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась в 4,5 раза, достигнув 25,7 млрд руб., а ее рентабельность составила 21,8% (+14,7 п. п.). Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» достигла 13,1 млрд руб. против 1 млрд руб. год назад. Компания не стала давать прогнозов дальнейших финансовых результатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных