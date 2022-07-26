Отчетность «Яндекса» превзошла ожидания: как это отразится на акциях

Общая выручка «Яндекса» выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом год назад – до 118 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась в 4,5 раза, достигнув 25,7 млрд руб., а ее рентабельность составила 21,8% (+14,7 п. п.). Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» достигла 13,1 млрд руб. против 1 млрд руб. год назад. Компания не стала давать прогнозов дальнейших финансовых результатов.