Брокеры мотивируют клиентов избавляться от недружественных валют и вводят комиссии

Брокеры мотивируют клиентов избавляться от недружественных валют и вводят комиссииПо словам источников «Ведомостей», не обошлось без звонков из Банка России
Российские брокеры в последнюю неделю один за другим вводят комиссии за хранение денег в евро и долларах, а некоторые из них и вовсе ограничивают валютные операции, выяснили «Ведомости», не обошлось и без звонков из Банка России.
Доплату ввели уже в «Тинькофф инвестициях», «Атоне», «Газпромбанк инвестициях», причем если первый объявил об этом 4 июля, то остальные два – 24 и 26 июля соответственно.
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