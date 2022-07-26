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Брокеры мотивируют клиентов избавляться от недружественных валют и вводят комиссии

По словам источников «Ведомостей», не обошлось без звонков из Банка России
Софья Шелудченко
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Российские брокеры в последнюю неделю один за другим вводят комиссии за хранение денег в евро и долларах, а некоторые из них и вовсе ограничивают валютные операции, выяснили «Ведомости», не обошлось и без звонков из Банка России.

Доплату ввели уже в «Тинькофф инвестициях», «Атоне», «Газпромбанк инвестициях», причем если первый объявил об этом 4 июля, то остальные два – 24 и 26 июля соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных