Банки недовольны расценками «Ростелекома» за доступ к биометрии

Банки просят «Ростелеком» пересмотреть и снизить тарифы на его программный модуль «КриптоSDK» – он необходим для защиты данных при работе с Единой биометрической системой (ЕБС). Для небольших банков тарифная линейка слишком высокая, а разбивка по пакетам не удовлетворяет всех потребностей. Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) на имя президента «Ростелекома» Михаила Осеевского по итогам опроса нескольких системно значимых, малых и средних региональных банков. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили в АБР.