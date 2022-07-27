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Банки недовольны расценками «Ростелекома» за доступ к биометрии

Тарифы на специальный модуль компании для работы с ЕБС неоправданно высоки
Наталья Заруцкая
При пакетной тарификации становится неудобной оплата лицензий, так как количество клиентов банка не всегда вписывается в предложенные «Ростелекомом» пакеты / Евгений Разумный / Ведомости

Банки просят «Ростелеком» пересмотреть и снизить тарифы на его программный модуль «КриптоSDK» – он необходим для защиты данных при работе с Единой биометрической системой (ЕБС). Для небольших банков тарифная линейка слишком высокая, а разбивка по пакетам не удовлетворяет всех потребностей. Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) на имя президента «Ростелекома» Михаила Осеевского по итогам опроса нескольких системно значимых, малых и средних региональных банков. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили в АБР.

Ответ на письмо в ассоциации не получили, говорит вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, в рабочем порядке «Ростелеком» сообщил, что готов обсуждать возможность корректировки условий для небольших банков, но полноценных встреч или обсуждений до сих пор не было. Представитель «Ростелекома» от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных