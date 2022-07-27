Банки недовольны расценками «Ростелекома» за доступ к биометрии

Банки недовольны расценками «Ростелекома» за доступ к биометрииТарифы на специальный модуль компании для работы с ЕБС неоправданно высоки
Банки просят «Ростелеком» пересмотреть и снизить тарифы на его программный модуль «КриптоSDK» – он необходим для защиты данных при работе с Единой биометрической системой (ЕБС). Для небольших банков тарифная линейка слишком высокая, а разбивка по пакетам не удовлетворяет всех потребностей. Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) на имя президента «Ростелекома» Михаила Осеевского по итогам опроса нескольких системно значимых, малых и средних региональных банков. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили в АБР.
Ответ на письмо в ассоциации не получили, говорит вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, в рабочем порядке «Ростелеком» сообщил, что готов обсуждать возможность корректировки условий для небольших банков, но полноценных встреч или обсуждений до сих пор не было. Представитель «Ростелекома» от комментариев отказался.