Акции из Гонконга: итоги первых двух месяцев торгов

Сейчас есть возможность совершать сделки с 12 бумагами на Гонконгской бирже: пятью IT-компаниями (Alibaba, JD.com, Meituan, Tencent, Xiaomi), двумя компаниями из сектора недвижимости и строительства (CK Asset и Country Garden), двумя – из сектора потребительских товаров (Sands China и WH Group), а также с конгломератом CK Hutchison, промышленной компанией Sunny Optical Technology и биофармацевтом Sino Biopharmaceutical. Акции этих эмитентов доступны без прохождения тестирования по иностранным бумагам для неквалифицированного инвестора.