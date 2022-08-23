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Акции из Гонконга: итоги первых двух месяцев торгов

Инвесторов привлекают акции известных IT-компаний, но в лидерах роста ни одной из них нет
Инга Сангалова
Наиболее популярными у инвесторов являются три IT-гиганта – Alibaba, Xiaomi и Tencent / Mark Schiefelbein / AP

Акции с листингом на Гонконгской фондовой бирже постепенно наполняют портфель российского инвестора. С 20 июня доступ к торгам через инфраструктуру «СПБ биржи» получили брокеры, которые с 11 июля постепенно стали допускать к торгам розничных игроков. За этот период инвесторы совершили 99,33 млн сделок на общую сумму 467,02 млн гонконгских долларов ($59,62 млн), сообщил представитель «СПБ биржи». Количество активных счетов инвесторов, совершавших сделки с китайскими ценными бумагами, приблизилось к 22 000, добавил он.

Сейчас есть возможность совершать сделки с 12 бумагами на Гонконгской бирже: пятью IT-компаниями (Alibaba, JD.com, Meituan, Tencent, Xiaomi), двумя компаниями из сектора недвижимости и строительства (CK Asset и Country Garden), двумя – из сектора потребительских товаров (Sands China и WH Group), а также с конгломератом CK Hutchison, промышленной компанией Sunny Optical Technology и биофармацевтом Sino Biopharmaceutical. Акции этих эмитентов доступны без прохождения тестирования по иностранным бумагам для неквалифицированного инвестора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных