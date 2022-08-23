Акции из Гонконга: итоги первых двух месяцев торгов

Акции из Гонконга: итоги первых двух месяцев торговИнвесторов привлекают акции известных IT-компаний, но в лидерах роста ни одной из них нет
Акции с листингом на Гонконгской фондовой бирже постепенно наполняют портфель российского инвестора. С 20 июня доступ к торгам через инфраструктуру «СПБ биржи» получили брокеры, которые с 11 июля постепенно стали допускать к торгам розничных игроков. За этот период инвесторы совершили 99,33 млн сделок на общую сумму 467,02 млн гонконгских долларов ($59,62 млн), сообщил представитель «СПБ биржи». Количество активных счетов инвесторов, совершавших сделки с китайскими ценными бумагами, приблизилось к 22 000, добавил он.
Сейчас есть возможность совершать сделки с 12 бумагами на Гонконгской бирже: пятью IT-компаниями (Alibaba, JD.com, Meituan, Tencent, Xiaomi), двумя компаниями из сектора недвижимости и строительства (CK Asset и Country Garden), двумя – из сектора потребительских товаров (Sands China и WH Group), а также с конгломератом CK Hutchison, промышленной компанией Sunny Optical Technology и биофармацевтом Sino Biopharmaceutical. Акции этих эмитентов доступны без прохождения тестирования по иностранным бумагам для неквалифицированного инвестора.