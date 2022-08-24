Бумаги «Тинькофф» упали после новости о самой низкой прибыли за пять лет

Чистая прибыль TCS Group в первом полугодии 2022 г. существенно снизилась под влиянием роста затрат на финансирование и консервативных резервов, говорится в отчетности группы. Ее представитель также сообщил о сокращении чистого процентного дохода на фоне более высоких процентных ставок и значительном снижении чистого кредитного портфеля: он вырос на 15% год к году, но сократился на 4% с начала 2022 г., до 584 млрд руб. Количество зарегистрированных клиентов на 1 июля 2022 г. выросло на 45,5% до 24,3 млн, активных – на 50% до 11,5 млн.