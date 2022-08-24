Бумаги «Тинькофф» упали после новости о самой низкой прибыли за пять лет

Бумаги «Тинькофф» упали после новости о самой низкой прибыли за пять летНо акцентировать внимание инвесторам нужно на том, что прибыль в принципе есть, говорят эксперты
TCS Group Holding, головная компания «Тинькофф банка», «Тинькофф страхования» и проч., отчиталась в сокращенном виде за первое полугодие: группа не раскрыла абсолютный показатель чистой прибыли, но ее представитель уточнил, что, несмотря на наличие прибыли два квартала подряд, показатель достиг пятилетнего минимума. Бумаги после этой новости на закрытие торгов 24 августа упали на 5% до 2580 руб., а в моменте падали на 8%.
В 2021 г. группа отчиталась о рекордной прибыли за первое полугодие по МСФО: тогда она увеличилась на 57% до 30,3 млрд руб. по сравнению с показателем того же периода 2020 г. Пять лет назад, в первом полугодии 2018 г., чистая прибыль группы выросла на 46% до 11,1 млрд руб.
Чистая прибыль TCS Group в первом полугодии 2022 г. существенно снизилась под влиянием роста затрат на финансирование и консервативных резервов, говорится в отчетности группы. Ее представитель также сообщил о сокращении чистого процентного дохода на фоне более высоких процентных ставок и значительном снижении чистого кредитного портфеля: он вырос на 15% год к году, но сократился на 4% с начала 2022 г., до 584 млрд руб. Количество зарегистрированных клиентов на 1 июля 2022 г. выросло на 45,5% до 24,3 млн, активных – на 50% до 11,5 млн.
Процентные доходы увеличились на 35% до 101,6 млрд руб., процентные расходы выросли почти втрое до 33,2 млрд руб., говорится в отчетности. Комиссионные доходы увеличились в 1,9 раза до 68,5 млрд руб., комиссионные расходы – на 34% до 22,6 млрд руб. Некредитные бизнес-направления продолжают приносить все большую долю дохода и чистой прибыли благодаря росту клиентской базы, расширению ассортимента предлагаемых нами продуктов и постоянным усилиям по монетизации, говорится в отчетности.
TCS Group предупредила, что, учитывая текущие ограничения в работе инфраструктуры рынков капитала, не сможет исполнить колл-опцион на свои бессрочные еврооблигации со ставкой 9,25% в сентябре 2022 г. Обязательства перед держателями облигаций по купонным выплатам по двум непогашенным еврооблигациям будут выполнены в установленные сроки в сентябре в рублях.
В марте ЦБ запретил банкам публиковать финансовую отчетность по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней. С тех пор только банк «ФК Открытие» сообщил о снижении прибыли в первом полугодии в 9 раз до 5,7 млрд руб. против 53,5 млрд руб. годом ранее.
Раскрытие информации – это в любом случае хороший сигнал от банка, считает вице-президент АБР Алексей Войлуков. Уменьшение прибыли понятно и логично, но в текущей ситуации нужно акцентировать внимание на том, что компания в отличие от других прячет прибыль, а не убыток, резюмировал Войлуков.
«Тинькофф» в наименьшей степени пострадал от санкций, именно поэтому бумага росла лучше, чем банковский сектор в целом, говорит старший персональный брокер «БКС мир инвестиций» Виктор Щеглов. И, как часто бывает, после отчета некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, резюмировал брокер. Он оценивает чистую прибыль группы за первое полугодие 2022 г. в 18 млрд руб. – это на 48% меньше, чем год назад.
Банк России предлагает в перспективе вернуться к публикации отчетности финансовых организаций и компаний, но при минимизации санкционных рисков, писал ЦБ в документе о ключевых направлениях развития финансового рынка в условиях санкций. ЦБ проведет анализ и выработает подходы к раскрытию финансовой отчетности, определит, какие позиции могут быть чувствительными к введению санкций, предусмотрев требование по их агрегации или исключение при публикации.
На первом этапе планируется дать право всем финансовым организациям раскрывать финансовую отчетность при соблюдении требований к представлению информации, а на втором этапе – сделать это обязанностью. При этом отдельного обсуждения требуют подходы к раскрытию отчетности по МСФО.