Узбекский сум не станет популярной валютой на Мосбирже

На Мосбирже в ближайшее время начнутся торги узбекским сумом – площадка видит кратный рост интереса к национальным валютам в связи с перестройкой внешнеэкономической деятельности, торговых потоков и транспортных маршрутов. Об этом рассказала на встрече с журналистами руководитель направления продаж департамента валютного рынка Мосбиржи Яна Плешкова.