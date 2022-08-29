Узбекский сум не станет популярной валютой на Мосбирже

Узбекский сум не станет популярной валютой на МосбиржеНо он может стать востребован у туристов, мигрантов и IT-специалистов
На Мосбирже в ближайшее время начнутся торги узбекским сумом – площадка видит кратный рост интереса к национальным валютам в связи с перестройкой внешнеэкономической деятельности, торговых потоков и транспортных маршрутов. Об этом рассказала на встрече с журналистами руководитель направления продаж департамента валютного рынка Мосбиржи Яна Плешкова.
Площадка рассматривает возможность начала торгов еще 10–15 новыми валютными парами, отметила Плешкова. Запуск будет зависеть от готовности торговой и расчетной инфраструктуры, наличия клиентского спроса и поставщиков ликвидности. Ранее представители Мосбиржи заявляли о планах насчет торгов дирхамом – валютой ОАЭ.
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