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Узбекский сум не станет популярной валютой на Мосбирже

Но он может стать востребован у туристов, мигрантов и IT-специалистов
Михаил Кузнецов
Запуск торгов узбекским сумом отражает как развитие торговых отношений между Россией и Узбекистаном, так и существенное увеличение российского турпотока в Узбекистан / Reuters

На Мосбирже в ближайшее время начнутся торги узбекским сумом – площадка видит кратный рост интереса к национальным валютам в связи с перестройкой внешнеэкономической деятельности, торговых потоков и транспортных маршрутов. Об этом рассказала на встрече с журналистами руководитель направления продаж департамента валютного рынка Мосбиржи Яна Плешкова.

Площадка рассматривает возможность начала торгов еще 10–15 новыми валютными парами, отметила Плешкова. Запуск будет зависеть от готовности торговой и расчетной инфраструктуры, наличия клиентского спроса и поставщиков ликвидности. Ранее представители Мосбиржи заявляли о планах насчет торгов дирхамом – валютой ОАЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных