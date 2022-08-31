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Минцифры, ФСБ и ФСТЭК займутся аудитом защищенности данных

К обсуждению вопроса оборотных штрафов за утечки привлекли спецслужбы
Анастасия Курашева Марина Тюняева (Бочкарёва)
К обсуждению законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных привлекли ФСБ и ФСТЭК / Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры обсуждает с ФСБ и подведомственной Минобороны ФСТЭК возможность проведения добровольного ежегодного аудита для российских компаний – операторов персональных данных (ПД). Это «Ведомостям» рассказал источник в крупной IT-компании и подтвердил собеседник в профильной ассоциации, участвующий в обсуждениях инициативы Минцифры с отраслью. В пресс-службе Минцифры, ФСБ и в ФСТЭК не ответили на запросы «Ведомостей».

Сейчас в соответствии с законодательством ФСТЭК и ФСБ контролируют то, насколько тщательно операторы ПД подходят к вопросу их безопасности. Соответствующие приказы ФСБ и ФСТЭК регламентируют требования, которые обязательно должны выполняться для защиты данных. Но проблема в том, что эти требования ведомств не успевают обновляться, чтобы соответствовать актуальным киберугрозам, с которыми сталкиваются компании, говорит собеседник в профильной ассоциации. «А добровольный аудит у специалистов – это более гибкая история», – пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных