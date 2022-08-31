Минцифры, ФСБ и ФСТЭК займутся аудитом защищенности данных

Сейчас в соответствии с законодательством ФСТЭК и ФСБ контролируют то, насколько тщательно операторы ПД подходят к вопросу их безопасности. Соответствующие приказы ФСБ и ФСТЭК регламентируют требования, которые обязательно должны выполняться для защиты данных. Но проблема в том, что эти требования ведомств не успевают обновляться, чтобы соответствовать актуальным киберугрозам, с которыми сталкиваются компании, говорит собеседник в профильной ассоциации. «А добровольный аудит у специалистов – это более гибкая история», – пояснил он.