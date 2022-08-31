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Финансы

Мосбиржа исключила из голубых фишек НЛМК и добавила «Фосагро»

Также площадка проведет перестановки в еще нескольких индексах
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Московская биржа с 16 сентября изменит базу расчета индекса голубых фишек, куда входят 15 наиболее ликвидных российских публичных компаний. В индикатор включат обыкновенные акции химического холдинга «Фосагро» и исключат НЛМК. Бумаги сталелитейной компании попали в индекс в июле 2019 г. вместо обыкновенных акций ВТБ. С начала года акции НЛМК упали на 45,6% до 118,9 руб., а «Фосагро», наоборот, выросли на 35% до 7962 руб. Индекс голубых фишек с начала года потерял 41%.

Мосбиржа также решила убрать депозитарные расписки HeadHunter из индекса Мосбиржи (41 бумага) и его долларового аналога РТС. Бумаги рекрутингового сайта вместе с маркетплейсом Ozon и перевозчиком Globaltrans попали в индекс в конце 2020 г. C начала года стоимость бумаг HeadHunter упала на 61% до 1512 руб. Индекс Мосбиржи за тот же период потерял 40% и опустился до 2306 пунктов.

Московская биржа добавит в состав расчета индекса широкого рынка, средней и малой капитализации и отраслевого индекса информационных технологий акции группы «Позитив» (Positive Technologies). С начала года бумаги компании в сфере кибербезопасности выросли на 35,4% до 1150 руб.

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В базу расчета индекса средней и малой капитализации войдут акции иностранного эмитента Polymetal и обыкновенные акции транспортной компании Fesco. Акции Polymetal с начала года потеряли почти 72% (372 руб.), а акции Fesco выросли на 18,3% (32,7 руб.). Индекс в сентябре покинут обыкновенные акции «РусГидро» и «Аптечной сети 36,6». Акции энергетического холдинга с начала года выросли на 6,9% (0,8 руб.), а фармацевтической сети потеряли 11,8% (12,276 руб.). Индекс средней и малой капитализации за тот же период потерял 32%.

Вес НЛМК в индексе голубых фишек составлял 1,73%, больше всего он у «Лукойла» (17,85%) и Сбербанка (15,25%). Вес HeadHunter в индексе Мосбиржи был равен 0,05%, в нем больше всего влияния оказывают акции «Лукойла» (14,03%), Сбербанка (11,99%) и «Газпрома» (10,69%).

Доля акций этих компаний в индексах была настолько незначительной, что на ценовую динамику это не повлияет, говорит главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Изменения в структуре индексов не окажут существенного влияния на динамику акций, согласен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По сравнению со средствами нерезидентов, следовавших за индексом MSCI (фондовый индекс российских компаний, который ранее был частью индекса развивающихся стран с весом 3,24%; 9 марта Россию перевели в «отдельный рынок» вместе с другими 12 странами, среди которых Зимбабве, Ливан и Украина), объем завязанных фондов и стратегий на российские индексы не столь существенен, пояснил эксперт. Фондов, которые бы ориентировались на индекс голубых фишек, практически нет, добавил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Ощутимого влияния не будет, потому что допэмиссии акций с целью финансирования бизнеса давно не проводятся, добавил Прокудин.

Определенный рост объемов по акциям, включенным в структуру индексов, вполне возможен, как и рост курсовой стоимости, говорит Кабаков. Акции НЛМК будут продавать из индексных портфелей, а «Фосагро», наоборот, закупать в индексные стратегии или фонды, добавил Прокудин: как показывает практика, на эти операции уходит несколько дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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