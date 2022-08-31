Мосбиржа исключила из голубых фишек НЛМК и добавила «Фосагро»

Доля акций этих компаний в индексах была настолько незначительной, что на ценовую динамику это не повлияет, говорит главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Изменения в структуре индексов не окажут существенного влияния на динамику акций, согласен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По сравнению со средствами нерезидентов, следовавших за индексом MSCI (фондовый индекс российских компаний, который ранее был частью индекса развивающихся стран с весом 3,24%; 9 марта Россию перевели в «отдельный рынок» вместе с другими 12 странами, среди которых Зимбабве, Ливан и Украина), объем завязанных фондов и стратегий на российские индексы не столь существенен, пояснил эксперт. Фондов, которые бы ориентировались на индекс голубых фишек, практически нет, добавил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Ощутимого влияния не будет, потому что допэмиссии акций с целью финансирования бизнеса давно не проводятся, добавил Прокудин.