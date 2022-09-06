Как защититься от падения американского рынка акций

Бурный рост лета отразил слишком много оптимизма в настроениях инвесторов, учитывая, что мы все еще находимся на ранних стадиях борьбы с инфляцией, сказал в интервью изданию MarketWatch директор по инвестициям Crossmark Global Investments Боб Долл. Он считает, что оптимизм инвесторов иссяк на фоне более слабого, чем ожидалось, сезона отчетности американских компаний, зашкаливающей инфляции и ожиданий рецессии. Но самая главная причина, по мнению Долла, в том, что председатель ФРС Джером Пауэлл 26 августа дал понять, что регулятор будет продолжать бороться с высокой инфляцией до тех пор, пока не достигнет целевого показателя в 2%.