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Как защититься от падения американского рынка акций

Наименьший риск в акциях здравоохранения, фармацевтики, ЖКХ и продовольственных компаний
Инга Сангалова
Шансы на дальнейшее снижение S&P 500 довольно высоки / SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Индекс S&P 500 с 16 августа по 5 сентября потерял 8,8%, упав до уровня 3924 пункта. Бенчмарк растерял половину летнего роста на 17,4%, который был показан с 16 июня по 16 августа. Индекс технологичных компаний NASDAQ с 16 августа упал на 11,4%, промышленный Dow Jones – на 8,3%.

Бурный рост лета отразил слишком много оптимизма в настроениях инвесторов, учитывая, что мы все еще находимся на ранних стадиях борьбы с инфляцией, сказал в интервью изданию MarketWatch директор по инвестициям Crossmark Global Investments Боб Долл. Он считает, что оптимизм инвесторов иссяк на фоне более слабого, чем ожидалось, сезона отчетности американских компаний, зашкаливающей инфляции и ожиданий рецессии. Но самая главная причина, по мнению Долла, в том, что председатель ФРС Джером Пауэлл 26 августа дал понять, что регулятор будет продолжать бороться с высокой инфляцией до тех пор, пока не достигнет целевого показателя в 2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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