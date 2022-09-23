ЦБ описал свое видение безотзывных вкладов для граждан

По словам Данилова, сейчас ЦБ «запнулся» именно на том, должен вклад полностью покрываться системой страхования вкладов или частично. «Полный размер вклада – это немного страшновато с точки зрения финансовой стабильности, в первую очередь потому, что нагрузка на систему страхования очень большая может быть и на сами банки, плюс это может порождать разного рода судебные вещи», – сказал Данилов. Сейчас АСВ покрывает до 1,4 млн руб. по каждому вкладу. Ранее «Ведомости» писали, что Банк России и Минфин предлагали запустить безотзывные депозиты для розничных клиентов со 100%-ной гарантией АСВ.