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ЦБ описал свое видение безотзывных вкладов для граждан

Он не уверен в необходимости полностью их страховать, зато предлагает сделать опцию частичного снятия
Михаил Кузнецов
Идея безотзывных вкладов назрела уже очень давно / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России обсуждает разные конфигурации работы безотзывных вкладов для граждан и допускает, что они не будут полностью покрываться страховкой АСВ. Об этом журналистам сказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на международном банковском форуме в Казани.

По словам Данилова, сейчас ЦБ «запнулся» именно на том, должен вклад полностью покрываться системой страхования вкладов или частично. «Полный размер вклада – это немного страшновато с точки зрения финансовой стабильности, в первую очередь потому, что нагрузка на систему страхования очень большая может быть и на сами банки, плюс это может порождать разного рода судебные вещи», – сказал Данилов. Сейчас АСВ покрывает до 1,4 млн руб. по каждому вкладу. Ранее «Ведомости» писали, что Банк России и Минфин предлагали запустить безотзывные депозиты для розничных клиентов со 100%-ной гарантией АСВ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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