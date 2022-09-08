ЦБ и Минфин предложили ввести безотзывные депозиты со 100%-ным страхованием АСВ

ЦБ и Минфин предложили ввести безотзывные депозиты со 100%-ным страхованием АСВИнструмент должен помочь удлинить сроки фондирования банков
Банк России и Минфин предложили ввести инструмент безотзывных депозитов для розничных клиентов со 100%-ной гарантией АСВ. Такая мера вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка, видение ЦБ и министерства было представлено на стратегической сессии в правительстве (их совместная презентация есть у «Ведомостей»).
На данный момент, согласно ст. 837 ГК РФ, клиент банка может досрочно вернуть любой вклад вне зависимости от срока, указанного в договоре. Но на практике при преждевременном получении сбережений вкладчик теряет часть процентного дохода, размер упущенной выгоды зависит от условий конкретного банка.
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