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ЦБ и Минфин предложили ввести безотзывные депозиты со 100%-ным страхованием АСВ

Инструмент должен помочь удлинить сроки фондирования банков
Антон Козлов
Денис Абрамов / Ведомости

Банк России и Минфин предложили ввести инструмент безотзывных депозитов для розничных клиентов со 100%-ной гарантией АСВ. Такая мера вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка, видение ЦБ и министерства было представлено на стратегической сессии в правительстве (их совместная презентация есть у «Ведомостей»).

На данный момент, согласно ст. 837 ГК РФ, клиент банка может досрочно вернуть любой вклад вне зависимости от срока, указанного в договоре. Но на практике при преждевременном получении сбережений вкладчик теряет часть процентного дохода, размер упущенной выгоды зависит от условий конкретного банка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных