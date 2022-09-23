Рынок просит ЦБ дать ему время на внедрение новых стандартов кредитных страховок

Указ, как ожидают игроки, должен заработать 1 октября, но это знание – слова представителей ЦБ на совещаниях, говорит собеседник в крупном страховщике. Сам документ до сих пор не зарегистрирован в Минюсте и не опубликован на сайте ЦБ. Новые требования к продаже кредитных страховок требуют как от банков, так и от страховщиков временных и материальных ресурсов, проработки новой документации, перенастройки IT-систем, налаживания документооборота, информационного обмена, обучения персонала и проч., объясняется в письме. А это возможно только после регистрации указания в Минюсте и получения документа в официальной и финальной версии.