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Рынок просит ЦБ дать ему время на внедрение новых стандартов кредитных страховок

Страховщики и банки до сих пор не получили зарегистрированный и окончательный указ ЦБ
Софья Шелудченко
Рынок просит ЦБ дать ему время на внедрение новых стандартов кредитных страховок / Андрей Гордеев / Ведомости

Страховщики и банкиры просят ЦБ дать им переходный период после вступления в силу новых требований к страховкам, которые продаются вместе с потребкредитами, – Ассоциация банков России (АБР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направили председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной в сентябре соответствующее письмо (есть у «Ведомостей»). Представитель ЦБ подтвердил «Ведомостям» получение письма, добавив, что оно находится на рассмотрении.

Указ, как ожидают игроки, должен заработать 1 октября, но это знание – слова представителей ЦБ на совещаниях, говорит собеседник в крупном страховщике. Сам документ до сих пор не зарегистрирован в Минюсте и не опубликован на сайте ЦБ. Новые требования к продаже кредитных страховок требуют как от банков, так и от страховщиков временных и материальных ресурсов, проработки новой документации, перенастройки IT-систем, налаживания документооборота, информационного обмена, обучения персонала и проч., объясняется в письме. А это возможно только после регистрации указания в Минюсте и получения документа в официальной и финальной версии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных