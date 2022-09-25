Как долго продлится падение ставок по депозитам

Доходность банковских вкладов продолжила снижение: за вторую декаду сентября средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, упала на 0,1 п. п. с 6,84 до 6,74%, следует из мониторинга ЦБ. 16 сентября совет директоров регулятора решил сократить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Это стало шестым ее снижением после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. На пике средний максимальный процент по депозитам в первой десятке банков составлял 20,5%.