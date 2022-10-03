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ЦБ анонсировал новый подход к расчету курса доллара: как это повлияет на рынок

Адекватность котировок не пострадает, но комиссии за транзакции могут вырасти
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Не все сделки проводятся по курсу, близкому к среднему / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России описал индикаторы для определения официального курса доллара и евро на случай отключения торгов валютами на Московской бирже – такое может произойти, если Запад введет санкции против Национального клирингового центра (входит в группу Мосбиржи). Для «более точного отражения ситуации на рынках» ЦБ планирует опираться на банковские отчетности и данные цифровых платформ внебиржевых торгов, следует из проекта указания регулятора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных