ЦБ анонсировал новый подход к расчету курса доллара: как это повлияет на рынок

Банк России описал индикаторы для определения официального курса доллара и евро на случай отключения торгов валютами на Московской бирже – такое может произойти, если Запад введет санкции против Национального клирингового центра (входит в группу Мосбиржи). Для «более точного отражения ситуации на рынках» ЦБ планирует опираться на банковские отчетности и данные цифровых платформ внебиржевых торгов, следует из проекта указания регулятора.