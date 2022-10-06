Эксперты оценили перспективы замены «Мира» турецкой картой

Турецкие банки перестали обслуживать карты «Мир» из-за угрозы санкций со стороны США, но Россия и Турция начали рассматривать альтернативные способы безналичной оплаты для российских туристов. О поиске альтернатив «Миру» заявил 5 октября министр казначейства и финансов Нуреддин Небати. Один из вариантов – использовать для проведения платежей турецкую платежную систему Troy, пишет издание Aydinlik со ссылкой на источники. Как отмечает газета, на заседании центробанков Турции и России в Казани 4 октября в этом вопросе наметилось некое продвижение.