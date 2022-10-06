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Финансы

В России появились ЦФА на корзину драгметаллов

Портфель из семи активов выпустила Atomyze, купил инструмент один инвестор
Наталья Заруцкая Софья Шелудченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская токенизационная платформа Atomyze выпустила первый цифровой актив (ЦФА) на семь драгоценных металлов, рассказал «Ведомостям» ее представитель: в корзину вошли золото, серебро, платина, палладий, родий, иридий и рутений. Эмитентом выступает производитель металлов компания «Красцветмет», на 100% принадлежащая Красноярскому краю, а покупатель – брокер «Вектор икс».

Сумму сделки стороны не раскрывают.

Это первый диверсифицированный портфель ЦФА. Представитель Atomyze называет состав корзины уникальным, так как родий, иридий и рутений недоступны на открытом организованном рынке. А широкий состав защитит инвестора в случае волатильности одного из металлов, добавляет он.

В выпущенные на площадке Atomyze ЦФА заложено денежное требование, которое позволит инвестору заработать на росте стоимости базовых активов. К тому же данный выпуск был адресным: эмитент выставил предложение конкретному инвестору, поясняет представитель платформы.

Закон о цифровых финансовых активах

Закон о ЦФА, позволяющий выпускать и обменивать эти активы, заработал еще в январе 2021 г. Но первая компания появилась в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА лишь в 2022 г., ею стала Atomyze, одним из инвесторов которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина. Позднее Банк России включил в реестр Сбербанк и ООО «Лайтхаус» (партнер «Трансмашхолдинга»).
ЦФА признаются четыре вида цифровых прав: денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, а также требования их передачи. При этом ЦФА могут быть «гибридными», обеспеченными одновременно несколькими активами: денежными требованиями, ценными бумагами, товарами, услугами и т. д. Они имеют технические свойства криптовалют: учитываются токенами в блокчейн-сети, но экономически за ними стоят обязательства и эмитент. ЦФА могут быть, например, облигации – обязательства заемщика платить купон, металлы – обязательства доставить металл владельцу токена, обязательства получения дохода от метра коммерческой недвижимости, дебиторская задолженность и др.
Самую первую сделку с ЦФА в июне провели «ВТБ факторинг» и «Лайтхаус»: компании токенизировали коммерческую задолженность эмитента, после чего «ВТБ факторинг» выкупил этот выпуск.

ЦФА на драгметаллы является альтернативой активам на валютном и фондовом рынках, говорит представитель Atomyze: инвестор получает право на денежное требование, эквивалентное рыночной стоимости металла.

Работают цифровые активы на металлы так: инвестор покупает ЦФА, к примеру, на палладий и платит его рыночную стоимость на дату покупки, в пересчете на купленный объем. Например, 18 июля он покупает 1 унцию металла с датой погашения 5 октября 2022 г., поясняет представитель Atomyze. Согласно данным TradingView, на 18 июля рыночная стоимость палладия составляла $1831 за унцию, а 5 октября – $2288 за унцию. В итоге потенциальный доход инвестора составит 25%.

Для брокера «Вектор икс» это уже вторая инвестиция в ЦФА: в июле он выкупил активы на палладий «Норникеля», выпущенные также на платформе Atomyze. Сделка позволит расширить продуктовую линейку, поясняет генеральный директор брокера Игорь Евтушок.

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Atomyze выпустила первые ЦФА на драгметаллы (палладий) в июле. Эмитентом выступил GPF Investments (российское подразделение Global Palladium Fund) международный фонд с портфелем ценных металлов, а первыми инвесторами на платформе стали Росбанк и брокер «Вектор икс».

Atomyze планирует выпускать безадресные цифровые активы для юрлиц и физлиц – квалифицированных инвесторов, отмечает представитель платформы: запуск ЦФА для физлиц планируется до конца 2022 г. Причем площадка откроет возможность вторичной торговли, и цифровые активы можно будет полностью или частично перепродать до даты погашения другому инвестору. Кроме того, в перспективе при погашении появится возможность выхода инвесторов из цифрового инструмента не только в деньги, но и в базовый актив – например, в металл, говорит представитель Atomyze.

Кому и зачем это нужно

Рынок уже давно испытывает потребность в новых инструментах инвестирования и финансирования, говорит исполнительный директор «Вектор икс» Сергей Рыжов: ЦФА прекрасно подходит на эту роль. Такие активы можно выпустить практически на любую ценную бумагу или объект, что дает потенциальную возможность инвестировать в то, что сейчас не доступно на обычном рынке, поясняет он.

ЦФА вносит разнообразие в перечень действительно стоящих инструментов для инвестирования, которые сейчас находятся в дефиците, согласна аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Но пока из проспектов выпуска она не видит явного практического применения и выгоды для инвесторов.

Токены на драгметаллы в первую очередь интересны поставщикам и клиентам производителей драгметаллов, регулярно и часто совершающих с ними сделки, а также банкам, обслуживающим эти операции, объясняет аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. В этом случае компании – участники сделок уже доверяют друг другу, рассматривают вероятность неисполнения обязательств как низкую и потому готовы экспериментировать с цифровыми контрактами, поясняет он.

ЦФА и, в частности, продукты, связанные с драгоценными металлами, все больше запрашивают инвесторы–физлица, а также эмитенты для привлечения капитала или использования их во внешнеэкономической деятельности, рассказывает начальник управления развития инноваций Альфа-банка Денис Додон. Драгоценные металлы, в том числе токенизированные, являются идеальной альтернативой доллару, что на текущий момент особенно актуально из-за санкций, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. С точки зрения компаний, которые предлагают приобретение драгметаллов в виде токенов, ничего нового нет, отмечает он: низкие контрагентские риски компенсируются неполным на данный момент законодательным регулированием и риском низкой ликвидности инструмента. ЦФА, тем не менее, значительно упрощает процедуру привлечения финансирования, резюмирует Миронюк.

Заработать на ЦФА может тот, кто умеет прогнозировать цены на конкретные металлы, отмечает Делицын. А также тот, кто уже инвестирует в металлические слитки, чтобы диверсифицировать вложения или застраховать сбережения, может снизить риски хранения этих слитков у себя или издержки хранения их у посредника, добавляет он. Заработать на этом может только эмитент самих токенов, зашивая внутрь комиссии за выпуск, а конечный пользователь с высокой вероятностью расстроится, считает руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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