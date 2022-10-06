В России появились ЦФА на корзину драгметаллов

В России появились ЦФА на корзину драгметалловПортфель из семи активов выпустила Atomyze, купил инструмент один инвестор
Российская токенизационная платформа Atomyze выпустила первый цифровой актив (ЦФА) на семь драгоценных металлов, рассказал «Ведомостям» ее представитель: в корзину вошли золото, серебро, платина, палладий, родий, иридий и рутений. Эмитентом выступает производитель металлов компания «Красцветмет», на 100% принадлежащая Красноярскому краю, а покупатель – брокер «Вектор икс».
Сумму сделки стороны не раскрывают.
Это первый диверсифицированный портфель ЦФА. Представитель Atomyze называет состав корзины уникальным, так как родий, иридий и рутений недоступны на открытом организованном рынке. А широкий состав защитит инвестора в случае волатильности одного из металлов, добавляет он.
В выпущенные на площадке Atomyze ЦФА заложено денежное требование, которое позволит инвестору заработать на росте стоимости базовых активов. К тому же данный выпуск был адресным: эмитент выставил предложение конкретному инвестору, поясняет представитель платформы.
Закон о цифровых финансовых активах
Закон о ЦФА, позволяющий выпускать и обменивать эти активы, заработал еще в январе 2021 г. Но первая компания появилась в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА лишь в 2022 г., ею стала Atomyze, одним из инвесторов которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина. Позднее Банк России включил в реестр Сбербанк и ООО «Лайтхаус» (партнер «Трансмашхолдинга»).
ЦФА признаются четыре вида цифровых прав: денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, а также требования их передачи. При этом ЦФА могут быть «гибридными», обеспеченными одновременно несколькими активами: денежными требованиями, ценными бумагами, товарами, услугами и т. д. Они имеют технические свойства криптовалют: учитываются токенами в блокчейн-сети, но экономически за ними стоят обязательства и эмитент. ЦФА могут быть, например, облигации – обязательства заемщика платить купон, металлы – обязательства доставить металл владельцу токена, обязательства получения дохода от метра коммерческой недвижимости, дебиторская задолженность и др.
Самую первую сделку с ЦФА в июне провели «ВТБ факторинг» и «Лайтхаус»: компании токенизировали коммерческую задолженность эмитента, после чего «ВТБ факторинг» выкупил этот выпуск.
ЦФА на драгметаллы является альтернативой активам на валютном и фондовом рынках, говорит представитель Atomyze: инвестор получает право на денежное требование, эквивалентное рыночной стоимости металла.
Работают цифровые активы на металлы так: инвестор покупает ЦФА, к примеру, на палладий и платит его рыночную стоимость на дату покупки, в пересчете на купленный объем. Например, 18 июля он покупает 1 унцию металла с датой погашения 5 октября 2022 г., поясняет представитель Atomyze. Согласно данным TradingView, на 18 июля рыночная стоимость палладия составляла $1831 за унцию, а 5 октября – $2288 за унцию. В итоге потенциальный доход инвестора составит 25%.
Для брокера «Вектор икс» это уже вторая инвестиция в ЦФА: в июле он выкупил активы на палладий «Норникеля», выпущенные также на платформе Atomyze. Сделка позволит расширить продуктовую линейку, поясняет генеральный директор брокера Игорь Евтушок.
Atomyze выпустила первые ЦФА на драгметаллы (палладий) в июле. Эмитентом выступил GPF Investments (российское подразделение Global Palladium Fund) международный фонд с портфелем ценных металлов, а первыми инвесторами на платформе стали Росбанк и брокер «Вектор икс».
Atomyze планирует выпускать безадресные цифровые активы для юрлиц и физлиц – квалифицированных инвесторов, отмечает представитель платформы: запуск ЦФА для физлиц планируется до конца 2022 г. Причем площадка откроет возможность вторичной торговли, и цифровые активы можно будет полностью или частично перепродать до даты погашения другому инвестору. Кроме того, в перспективе при погашении появится возможность выхода инвесторов из цифрового инструмента не только в деньги, но и в базовый актив – например, в металл, говорит представитель Atomyze.
Кому и зачем это нужно
Рынок уже давно испытывает потребность в новых инструментах инвестирования и финансирования, говорит исполнительный директор «Вектор икс» Сергей Рыжов: ЦФА прекрасно подходит на эту роль. Такие активы можно выпустить практически на любую ценную бумагу или объект, что дает потенциальную возможность инвестировать в то, что сейчас не доступно на обычном рынке, поясняет он.
ЦФА вносит разнообразие в перечень действительно стоящих инструментов для инвестирования, которые сейчас находятся в дефиците, согласна аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Но пока из проспектов выпуска она не видит явного практического применения и выгоды для инвесторов.
Токены на драгметаллы в первую очередь интересны поставщикам и клиентам производителей драгметаллов, регулярно и часто совершающих с ними сделки, а также банкам, обслуживающим эти операции, объясняет аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. В этом случае компании – участники сделок уже доверяют друг другу, рассматривают вероятность неисполнения обязательств как низкую и потому готовы экспериментировать с цифровыми контрактами, поясняет он.
ЦФА и, в частности, продукты, связанные с драгоценными металлами, все больше запрашивают инвесторы–физлица, а также эмитенты для привлечения капитала или использования их во внешнеэкономической деятельности, рассказывает начальник управления развития инноваций Альфа-банка Денис Додон. Драгоценные металлы, в том числе токенизированные, являются идеальной альтернативой доллару, что на текущий момент особенно актуально из-за санкций, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. С точки зрения компаний, которые предлагают приобретение драгметаллов в виде токенов, ничего нового нет, отмечает он: низкие контрагентские риски компенсируются неполным на данный момент законодательным регулированием и риском низкой ликвидности инструмента. ЦФА, тем не менее, значительно упрощает процедуру привлечения финансирования, резюмирует Миронюк.
Заработать на ЦФА может тот, кто умеет прогнозировать цены на конкретные металлы, отмечает Делицын. А также тот, кто уже инвестирует в металлические слитки, чтобы диверсифицировать вложения или застраховать сбережения, может снизить риски хранения этих слитков у себя или издержки хранения их у посредника, добавляет он. Заработать на этом может только эмитент самих токенов, зашивая внутрь комиссии за выпуск, а конечный пользователь с высокой вероятностью расстроится, считает руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин.