В России появились ЦФА на корзину драгметаллов

Закон о цифровых финансовых активах

Закон о ЦФА, позволяющий выпускать и обменивать эти активы, заработал еще в январе 2021 г. Но первая компания появилась в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА лишь в 2022 г., ею стала Atomyze, одним из инвесторов которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина. Позднее Банк России включил в реестр Сбербанк и ООО «Лайтхаус» (партнер «Трансмашхолдинга»).

ЦФА признаются четыре вида цифровых прав: денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, а также требования их передачи. При этом ЦФА могут быть «гибридными», обеспеченными одновременно несколькими активами: денежными требованиями, ценными бумагами, товарами, услугами и т. д. Они имеют технические свойства криптовалют: учитываются токенами в блокчейн-сети, но экономически за ними стоят обязательства и эмитент. ЦФА могут быть, например, облигации – обязательства заемщика платить купон, металлы – обязательства доставить металл владельцу токена, обязательства получения дохода от метра коммерческой недвижимости, дебиторская задолженность и др.

Самую первую сделку с ЦФА в июне провели «ВТБ факторинг» и «Лайтхаус»: компании токенизировали коммерческую задолженность эмитента, после чего «ВТБ факторинг» выкупил этот выпуск.