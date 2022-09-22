На Мосбирже планируется выпускать расписки на цифровые активы

Парадокс базовой идеи ЦФА в том, что это все строится на технологиях распределённого реестра – все могут торговать друг с другом напрямую и не прибегать к классическим посредникам, говорит Швецов. Но децентрализованные финансы плохо приживаются, потому что поведенческие привычки бизнеса и населения «тащат» в централизованные структуры – люди привыкли, что кто-то должен перед ними отвечать, если что-то пошло не так. «Когда непонятно, кому звонить и на кого подавать в суд, многие не хотят в этом участвовать», – рассуждает Швецов.