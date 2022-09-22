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Финансы

На Мосбирже планируется выпускать расписки на цифровые активы

Сама площадка намерена получить статус оператора обмена
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Московская биржа подготовила законопроект, который позволит депозитариям выпускать расписки на цифровые финансовые активы (ЦФА), сказал журналистам председатель набсовета биржи Сергей Швецов на банковском форуме «Банки России – XXI век», передает корреспондент «Ведомостей». По его словам, документ сейчас рассматривают в ЦБ (сам Банк России не является субъектом права законодательной инициативы).

Мосбиржа выйдет на рынок ЦФА в двух форматах, уточнил Швецов. Первый – это выпуск расписок на цифровые активы, которые будут обращаться как ценные бумаги. Те, кто не готов открывать счета в распределенных реестрах, боятся кастодиальных рисков, могут переложить этот риск на учетную инфраструктуру, которая уже в привычной форме и в технологии сможет выпускать такие ценные бумаги, пояснил председатель.

Второй формат – это непосредственно выпуск самих ЦФА, сказал Швецов. «Биржа и ее дочерние подразделения обратятся к регулятору и надеюсь, что получат статус оператора обмена», – поделился планами председатель.

Закон о ЦФА, позволяющий выпускать и обменивать эти активы, заработал еще в январе 2021 г. Но первая компания появилась в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА лишь в 2022 г., ею стала Atomyze – российская токенизационная платформа, одним из инвесторов которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина. Позднее Банк России включил в реестр Сбербанк и ООО «Лайтхаус» (партнер «Трансмашхолдинга»). Закон построен таким образом, что ни один оператор информационной системы не имеет права дискриминировать операторов обмена, поэтому каждому оператору обмена придется заключить договор с оператором информационных систем, говорит Швецов. Биржа традиционно продает продукт через брокеров, добавил председатель, но нужно ли ЦФА продавать через брокеров или выстраивать прямую дистрибуцию на конечного покупателя, это предстоит понять и определить.

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Институт расписок устроен так, что ее можно выпустить на что угодно, объясняет Швецов: по факту это свидетельство, которое говорит, что расписку можно поменять на базовый актив. ЦФА может существовать точно так же. «Мы хотим, чтобы рынок сам делал выбор, блокчейн–учет или депозитарный учет, и если закон будет принят, то российские депозитарии смогут на своих счетах в блокчейне аккумулировать ЦФА – как только клиенту понадобится базовый актив, он погасит расписку и на свой аккаунт в блокчейне получит актив».

Парадокс базовой идеи ЦФА в том, что это все строится на технологиях распределённого реестра – все могут торговать друг с другом напрямую и не прибегать к классическим посредникам, говорит Швецов. Но децентрализованные финансы плохо приживаются, потому что поведенческие привычки бизнеса и населения «тащат» в централизованные структуры – люди привыкли, что кто-то должен перед ними отвечать, если что-то пошло не так. «Когда непонятно, кому звонить и на кого подавать в суд, многие не хотят в этом участвовать», – рассуждает Швецов.

Привычка обращаться к централизованным центрам действительно есть, говорит руководитель экспертного центра Ассоциации банков «Россия» по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ольга Гончарова: но традиционная система и экосистема DeFi (децентрализованные финансовые сервисы) решают одну и ту же задачу – предлагать то, что выгодно пользователю.

Эксперименты с ЦФА требуют больших расходов на дистрибуцию, говорит Швецов, потому что классическая облигация хороша тем, что не нужно объяснять человеку, что это такое: «Рейтинговое агентство присвоило рейтинг, иди и покупай». Но ЦФА сегодня – это «дикий Запад», на котором творчество практически никак не ограничено, считает Швецов: есть кастодиальные риски, риски мошенничества и минимальная доля регулятора в надзоре за правами потребителей, нет стандартов, как на фондовом рынке. «Это белый лист, на котором мы можем рисовать все что угодно, исходя из потребностей экономики и инвесторов», – резюмировал Швецов.

ЦФА сейчас по закону признаются четыре вида цифровых прав: денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, включая требования их передачи. При этом ЦФА могут быть «гибридными», обеспеченными одновременно несколькими активами: денежными требованиями, ценными бумагами, товарами, услугами и т. д. ЦФА имеют технические свойства криптовалют: учитываются токенами в блокчейн–сети, их можно программировать в смарт–контрактах, но экономически за ними стоят обязательства и эмитент, пояснял в статье на сайте «Сбера» директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. ЦФА могут быть, например, облигации – обязательства заемщика платить купон, металлы – обязательства доставить металл владельцу токена, получения дохода от метра коммерческой недвижимости, дебиторская задолженность и др.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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