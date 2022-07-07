Газета
Финансы

Мосбиржа прокомментировала идею создать на ее базе криптобиржу

Биржевой механизм обладает преимуществами для торговли широким спектром финактивов
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Московская биржа изучает возможности допуска различных инструментов на основе цифровых активов, но будет готова предложить клиентам услуги по торговле криптовалютами только после утверждения необходимого законодательства, сказал «Ведомостям» представитель площадки.

В Мосбирже считают, что классический биржевой механизм обладает рядом неоспоримых преимуществ для торговли широким спектром финансовых активов, в том числе прозрачностью ценообразования, концентрацией ликвидности, высокими стандартами и эффективностью риск–менеджмента, отметил ее представитель.

Криптовалюту могут разрешить для оплаты внешнеторговых контрактов

При всей прозрачности, быстроте и надежности крипторынок все еще вызывает много скепсиса у бизнесменов, считают эксперты

Так в Мосбирже прокомментировали заявление главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, что после принятия закона о регулировании криптовалют возможно будет создать российскую криптобиржу на базе Мосбиржи. «Надо принять закон, узаконить, что криптовалюты у нас будут обращаться. <…> Конечно, должна быть криптобиржа, которая, опять же, создается по жестким требованиям Центрального банка. Я допускаю, что это [может быть] подразделение Московской финансовой биржи», – сказал Аксаков (цитата по ТАСС).

Депутат также пояснил, что существуют другие варианты и уже ведутся обсуждения, но Московская биржа и «СПБ биржа» обладают опытом и пониманием, как это все устроено. Кроме того, у них есть вся необходимая инфраструктура, а ЦБ знает, чего от них ждать, сказал Аксаков.

Представитель «СПБ биржи» от комментариев отказался, в ЦБ не ответили на запрос.

Минфин vs ЦБ

Активное обсуждение регулирования криптовалют и их обращения на территории России идет с прошлого года. В середине февраля Минфин внес в правительство первую версию своего законопроекта «О цифровых валютах», направленного на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Проект предлагал создать специальный реестр криптобирж и криптообменников (операторов), которые могут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют, а также прописывал требования к таким операторам.

В конце мая министерство представило свою обновленную версию документа с оговоркой, что это не окончательный вариант. Согласно ей, юрлицам и ИП могут разрешить использовать криптовалюту в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности. Но использовать криптовалюты как средство платежа на территории России будет запрещено – только операции с покупкой и продажей в виде инвестиции через российские банки и только для тех клиентов, которые прошли идентификацию.

В России в несколько раз вырос спрос на криптокошельки

Ажиотаж был вызван валютными ограничениями и санкциями в отношении российских банков

Позиция Банка России относительно легализации криптовалют довольно радикальна: он выступает против выпуска криптовалюты (майнинга), оборота и обмена. В середине февраля регулятор разработал собственные законопроекты по регулированию этого рынка, направив их в Минфин. Он предлагал запретить выпуск, обращение и владение криптовалютой на территории России, а за нарушение запретов – штраф до 1 млн руб. Банкам, согласно проекту ЦБ, также будет запрещено владеть криптовалютой. Законопроект фактически запрещал рекламировать любую информацию о криптовалюте.

Позже ЦБ смягчил свою позицию относительно майнинга: регулятор готов пойти на его легализацию в том случае, если реализация добытых цифровых валют будет происходить за пределами России, заявил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы надеемся, что нам удастся выработать совместные подходы с Центральным банком и с другими участниками, чтобы регулирование заработало. Пока мы только базово договорились о регулировании майнинга», – сказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков во время своего выступления в рамках сессии «Web3.0 – новая эра развития интернет доверия?» на Russian Creative Week.

По его словам, пока рано говорить о конкретной инфраструктуре, создании собственных криптобирдж и обменников, пока нет полного регулирования отрасли. «Конечно, мы предполагаем, что такие площадки, такие компании будут созданы для того, чтобы проводить операции с криптовалютами», – заключил он.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных