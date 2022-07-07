Мосбиржа прокомментировала идею создать на ее базе криптобиржу

Так в Мосбирже прокомментировали заявление главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, что после принятия закона о регулировании криптовалют возможно будет создать российскую криптобиржу на базе Мосбиржи. «Надо принять закон, узаконить, что криптовалюты у нас будут обращаться. <…> Конечно, должна быть криптобиржа, которая, опять же, создается по жестким требованиям Центрального банка. Я допускаю, что это [может быть] подразделение Московской финансовой биржи», – сказал Аксаков (цитата по ТАСС).