Мосбиржа прокомментировала идею создать на ее базе криптобиржу

Мосбиржа прокомментировала идею создать на ее базе криптобиржуБиржевой механизм обладает преимуществами для торговли широким спектром финактивов
Московская биржа изучает возможности допуска различных инструментов на основе цифровых активов, но будет готова предложить клиентам услуги по торговле криптовалютами только после утверждения необходимого законодательства, сказал «Ведомостям» представитель площадки.
В Мосбирже считают, что классический биржевой механизм обладает рядом неоспоримых преимуществ для торговли широким спектром финансовых активов, в том числе прозрачностью ценообразования, концентрацией ликвидности, высокими стандартами и эффективностью риск–менеджмента, отметил ее представитель.
Так в Мосбирже прокомментировали заявление главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, что после принятия закона о регулировании криптовалют возможно будет создать российскую криптобиржу на базе Мосбиржи. «Надо принять закон, узаконить, что криптовалюты у нас будут обращаться. <…> Конечно, должна быть криптобиржа, которая, опять же, создается по жестким требованиям Центрального банка. Я допускаю, что это [может быть] подразделение Московской финансовой биржи», – сказал Аксаков (цитата по ТАСС).
Депутат также пояснил, что существуют другие варианты и уже ведутся обсуждения, но Московская биржа и «СПБ биржа» обладают опытом и пониманием, как это все устроено. Кроме того, у них есть вся необходимая инфраструктура, а ЦБ знает, чего от них ждать, сказал Аксаков.
Представитель «СПБ биржи» от комментариев отказался, в ЦБ не ответили на запрос.
Минфин vs ЦБ
Активное обсуждение регулирования криптовалют и их обращения на территории России идет с прошлого года. В середине февраля Минфин внес в правительство первую версию своего законопроекта «О цифровых валютах», направленного на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Проект предлагал создать специальный реестр криптобирж и криптообменников (операторов), которые могут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют, а также прописывал требования к таким операторам.
В конце мая министерство представило свою обновленную версию документа с оговоркой, что это не окончательный вариант. Согласно ей, юрлицам и ИП могут разрешить использовать криптовалюту в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности. Но использовать криптовалюты как средство платежа на территории России будет запрещено – только операции с покупкой и продажей в виде инвестиции через российские банки и только для тех клиентов, которые прошли идентификацию.
Позиция Банка России относительно легализации криптовалют довольно радикальна: он выступает против выпуска криптовалюты (майнинга), оборота и обмена. В середине февраля регулятор разработал собственные законопроекты по регулированию этого рынка, направив их в Минфин. Он предлагал запретить выпуск, обращение и владение криптовалютой на территории России, а за нарушение запретов – штраф до 1 млн руб. Банкам, согласно проекту ЦБ, также будет запрещено владеть криптовалютой. Законопроект фактически запрещал рекламировать любую информацию о криптовалюте.
Позже ЦБ смягчил свою позицию относительно майнинга: регулятор готов пойти на его легализацию в том случае, если реализация добытых цифровых валют будет происходить за пределами России, заявил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин на Петербургском международном юридическом форуме.
«Мы надеемся, что нам удастся выработать совместные подходы с Центральным банком и с другими участниками, чтобы регулирование заработало. Пока мы только базово договорились о регулировании майнинга», – сказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков во время своего выступления в рамках сессии «Web3.0 – новая эра развития интернет доверия?» на Russian Creative Week.
По его словам, пока рано говорить о конкретной инфраструктуре, создании собственных криптобирдж и обменников, пока нет полного регулирования отрасли. «Конечно, мы предполагаем, что такие площадки, такие компании будут созданы для того, чтобы проводить операции с криптовалютами», – заключил он.