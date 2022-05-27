Минфин доработал свой законопроект по криптовалютам

Также Минфин предлагает ввести для легальных криптобирж и криптообменников обязанность сотрудничать с правоохранительными органами. Как поясняет один из источников, знакомых с ходом разработки документа, документ предполагает их обязанность в течение трех лет хранить в России информацию о владельцах цифровой валюты, операциях с ней и т. д. «Конечно, будет и обязанность передавать эти данные правоохранителям – по их запросу», – говорит он. ЦБ ранее указывал в том числе на то, что криптовалюты используют в основном для ухода от требований по противодействию отмыванию денег или для финансирования терроризма.