Минфин доработал свой законопроект по криптовалютам

Минфин доработал свой законопроект по криптовалютамВ новой версии цифровые валюты разрешено использовать для оплаты по внешнеторговым контрактам
Минфин подготовил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка, с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердили три собеседника, знакомых с обсуждением проекта.
Доработка законопроекта обсуждалась с вышеперечисленными ведомствами 18 апреля, 26 апреля об этом доложил в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина вице-премьер Дмитрий Чернышенко (есть у «Ведомостей»). Законопроект не согласовывался с Банком России в связи с его отрицательной позицией по данной законодательной инициативе на этапе разработки концепции, говорится в письме Чернышенко.
Один из собеседников «Ведомостей» пояснил, что вариант законопроекта нельзя считать окончательным, в него еще могут быть внесены изменения. К примеру, 27 мая Минфин еще обсудит свою обновленную инициативу на площадке партии «Единая Россия», где пройдет дискуссия на тему блокчейна и регулирования цифровых финансовых активов. Она призвана найти единообразный подход к проблеме, в том числе с ЦБ.
Разработанный Минфином законопроект направлен на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Первую версию документа Минфин внес в правительство в середине февраля: проект запрещал использование криптовалют как средства платежа, но предлагал рассматривать их как инструмент для инвестиций.
Противником широкой легализации криптовалют в России является ЦБ: он разработал собственные законопроекты по регулированию этого рынка, направив их в феврале в Минфин. ЦБ предлагает запретить выпуск (майнинг), обращение и владение криптовалютой на территории России, а за нарушение запретов – штраф до 1 млн руб. Банкам, согласно проекту ЦБ, также будет запрещено владеть криптовалютой. Кроме того, законопроект фактически запрещал рекламировать любую информацию о криптовалюте.
Представитель Минфина не ответил на запрос. «Ведомости» также направили запрос в ЦБ.
Новые предложения
Последняя версия законопроекта Минфина практически не отличается от апрельской (ранее о ней писал «Коммерсантъ», и она есть в распоряжении «Ведомостей»). Но в ней имеются некоторые значительные дополнения. Например, как рассказывает один из источников «Ведомостей», теперь в проекте появляются характеристики, а также условия отнесения места обращения цифровых валют именно к территории России.
Как рассказывает собеседник, в законопроекте Минфина появляется статья, которая разрешит использовать цифровые валюты в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). С использованием «идентификатора, предоставленного оператором цифровой торговой платформы», в частности, можно будет платить за товары, работы, услуги, интеллектуальную деятельность и т. д., пересказывает источник суть нововведения.
В обновленной версии законопроекта предлагается запрет на рекламу криптобирж и криптообменников, говорит собеседник «Ведомостей»: «Но это коснется только тех, кто не получил лицензию уполномоченного органа, который еще будет определен правительством». В этой же связи появится и другая поправка, говорит источник: обязанность поисковиков не выдавать по запросам граждан нелегальные криптобиржи и обменники.
Также Минфин предлагает ввести для легальных криптобирж и криптообменников обязанность сотрудничать с правоохранительными органами. Как поясняет один из источников, знакомых с ходом разработки документа, документ предполагает их обязанность в течение трех лет хранить в России информацию о владельцах цифровой валюты, операциях с ней и т. д. «Конечно, будет и обязанность передавать эти данные правоохранителям – по их запросу», – говорит он. ЦБ ранее указывал в том числе на то, что криптовалюты используют в основном для ухода от требований по противодействию отмыванию денег или для финансирования терроризма.
Некоторые нормы из законопроекта пока убрали, поясняет собеседник «Ведомостей». К примеру, пропало упоминание по возможным объемам вложений в цифровые валюты для юрлиц и профессиональных приобретателей цифровых валют.
Статья, посвященная майнингу и определению его как как деятельности, направленной на получение криптовалют, подверглась сильному сокращению, говорит источник: «В том числе пропало требование включения в специальный реестр юрлиц и ИП, занимающихся майнингом». Пропало описание механизма передачи сведений в налоговые органы для осуществления ими контрольных и надзорных функций.
Появилось требование указывать в реестре обладателей криптовалют, что «адрес-идентификатор указанного лица связан с цифровой валютой, приобретаемой в результате цифрового майнинга», рассказывает собеседник «Ведомостей». При этом данную информацию должен вносить в реестр сам оператор, а не покупатель криптовалюты, как это было в более ранних вариантах законопроекта.
Суть предложений
Проект Минфина изначально запрещал использовать криптовалюты на территории России в качестве средства платежа, но разрешал операции с покупкой и продажей криптовалюты через российские банки и только для тех клиентов, которые прошли идентификацию. Она будет проводиться как операторами при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытии банковского счета. В этой части, по словам собеседников «Ведомостей», инициатива Минфина пока не скорректирована.
Законопроект предполагал, что операторы – биржи и обменники – должны будут получить лицензию на свою деятельность, а контролировать их будет уполномоченный орган, определенный правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России и создать хозяйственное общество.
К криптобиржам и криптообменникам, которые смогут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют, могут применяться требования к корпоративному управлению, составлению отчетности, хранению информации, внутреннему контролю и аудиту, системе управления рисками и размеру собственных средств. Минимальный размер собственных средств оператора цифровой торговой платформы должен составлять не менее 100 млн руб., а минимальный размер оператора обмена цифровых валют – не менее 30 млн руб.
Помимо того, что биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с инвестированием в цифровые валюты, законопроектом предложено ввести и обязательное тестирование для потенциальных непрофессиональных приобретателей криптовалют на уровень знаний о специфике вложений и осведомленности о рисках. При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать средств в цифровые валюты до 600 000 руб. ежегодно. При провале теста человека к покупке и обмену криптовалют не допускают. Но при повторном обращении вводится ограничение предельного размера вложений в 50 000 руб. или стоимость одного лота. Для сравнения: сейчас один биткойн стоит примерно $28 900, или около 1,8 млн руб.
Для криптобирж Минфин хочет ввести режим номинального счета, на котором будут находиться денежные средства участников торгов, а также обязательство для бирж и обменников вести реестры с указанием адресов-идентификаторов каждого обладателя цифровых валют. Законопроектом также предусмотрен порядок ведения таких реестров.
Биржи будут обязаны отделять в информационной системе цифровую валюту, принадлежащую им, от цифровой валюты участников торгов. Также на криптовалюту граждан и юрлиц не может быть распространено взыскание по долгам оператора торговой платформы.
Мнение экспертов
Новая версия законопроекта о цифровой валюте, судя по всему, концептуально не отличается от предыдущей: исправлен ряд юридическо-технических шероховатостей, которые характерны для первоначальной редакции любого законопроекта, сказал советник адвокатского бюро Nordic Star Артем Берлин.
Предложение использовать криптовалюту в качестве альтернативы валютным расчетам по внешнеэкономическим сделкам обсуждалось некоторое время, сказал руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Максим Башкатов. Кроме того, криптовалюты потенциально можно использовать для обхода санкций, но не стоит криптовалютные расчеты по внешнеэкономическим сделкам однозначно трактовать как попытку обойти санкции, добавил он.
По его словам, расчеты в цифровых валютах полезны любым компаниям, когда от них отвернулись традиционные платежные системы, – например, уход международных платежных систем Visa и Mastercard из России или отключение некоторых российских банков от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT поставили под удар трансграничные платежи. Поэтому привлечение криптовалют для обеспечения независимости от традиционных финансовых посредников – вполне в духе криптовалют, которые изначально должны были обеспечить минимизацию участия «проводников», сказал Башкатов.
Другое любопытное положение – добавление такой категории, как место осуществления деятельности по обращению цифровых валют на территории страны, отметил Башкатов. Несмотря на стремление конкретизировать условия, при которых применимо российское законодательство, остается несколько неоднозначных моментов: указание на «место жительства» оставляет без внимания юридические лица, которые «не живут», а регистрируются, для оплаты криптовалют могут использоваться и не банковские счета, в том числе зарубежные сервисы электронных расчетов и проч., говорит эксперт. По его мнению, в этой части стоило бы последовать примеру Франции, которая использует гибкий критерий направленности деятельности криптобирж и криптообменников на территорию страны. «Такая направленность может вытекать из способа оплаты, рекламы, языка сайта и т. д. При том подобный критерий направленности известен и российской правоприменительной практике в контексте законодательства о персональных данных», – пояснил Башкатов.