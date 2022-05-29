Криптовалюту могут разрешить для оплаты внешнеторговых контрактов

Криптовалюту могут разрешить для оплаты внешнеторговых контрактовПри всей прозрачности, быстроте и надежности крипторынок все еще вызывает много скепсиса у бизнесменов, считают эксперты
Юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) могут разрешить использовать криптовалюту в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности. Такие поправки содержатся в доработанной Минфином версии его законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка. Документ (есть у «Ведомостей») представили на дискуссионной площадке «Единой России» по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов 27 мая.
Законопроект Минфина все еще запрещает использовать криптовалюты как средство платежа на территории России, но разрешает операции с покупкой и продажей в виде инвестиции через российские банки и только для тех клиентов, которые прошли идентификацию. Она будет проводиться как операторами (криптобиржи) при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытии банковского счета.
Новая версия документа тем не менее делает оговорку: с использованием «идентификатора, предоставленного оператором цифровой торговой платформы» юрлица и ИП смогут оплачивать свои внешнеторговые контракты, в частности платить за товары, работы, услуги, интеллектуальную деятельность и т. д.
Актуальная версия документа Минфина учитывает замечания Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. При этом с ЦБ законопроект не согласовывался в связи с его отрицательной позицией по данной законодательной инициативе на этапе разработки концепции, говорится в письме вице-премьера Дмитрия Чернышенко на имя премьер-министра Михаила Мишустина (есть у «Ведомостей»).
Позиция Банка России относительно легализации криптовалют довольно радикальна: он выступает против выпуска криптовалюты (майнинга), оборота и обмена. По мнению ЦБ, криптовалюту используют в основном для ухода от требований по противодействию отмыванию денег или для финансирования терроризма. Также она несет риски ослабления курса рубля, снижения объемов финансирования реального сектора экономики, полной потери вложений частных инвесторов в криптовалюты и т. д.
В середине февраля регулятор разработал собственные законопроекты по регулированию этого рынка, направив их в Минфин. ЦБ предлагает запретить выпуск (майнинг), обращение и владение криптовалютой на территории России, а за нарушение запретов – штраф до 1 млн руб. Банкам, согласно проекту ЦБ, также будет запрещено владеть криптовалютой. Законопроект фактически запрещал рекламировать любую информацию о криптовалюте.
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в ходе дискуссии 27 мая отметил, что «Единая Россия» поддерживает законопроект Минфина, но «отмечает необходимость согласования с Центробанком, чтобы выйти на оптимальное регулирование с учетом интересов наших граждан».
Недостатки идеи
Использование криптовалюты для расчетов по международным контрактам отвечает вызовам сложившейся геополитической ситуации, сказал Горелкин в пятницу. Эту позицию поддержал и глава департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Анатолий Дюбанов. На дискуссионной площадке «Единой России», за трансляцией которой следили «Ведомости», он предложил не откладывать введение этой нормы до нового года, а синхронизировать ее с принятием законопроекта.
Использовать криптовалюту в международных расчетах теоретически можно, заявил «Ведомостям» представитель ЦБ, но потенциал таких расчетов довольно ограничен. Криптовалюты обслуживают намного меньше платежей, чем традиционные платежные системы, объяснил он. Поэтому при переходе на криптовалюту в рамках осуществления внешнеторговой деятельности российскими юрлицами и ИП крупные регулярные платежи могут быть обнаружены и заблокированы иностранными регуляторами.
Более того, продолжает представитель регулятора, основные криптовалютные площадки ужесточают процедуры «знай своего клиента» (KYC) в отношении российских граждан. Некоторые участники криптовалютного рынка начали вводить ограничения на работу с российскими резидентами (причем не только санкционными) вплоть до заморозки их средств, отметил представитель регулятора. 21 апреля крупнейшая криптобиржа Binance, ссылаясь на очередной пакет санкций, объявила об ограничении доступа к торгам и внесению средств на счет для пользователей из России. Ограничения затронут владеющих криптоактивами на сумму более 10 000 евро. Единственная доступная услуга для таких клиентов – вывод средств.
Ужесточение процедуры KYC для российских граждан на зарубежных криптоплощадках отметил и старший партнер и руководитель международно-правового направления адвокатского бюро K&P.Law Александр Кукуев. По его мнению, с увеличением судебных кейсов по привлечению криптоплощадок к ответственности за проводки российских денег процедуры KYC в отношении российских паспортов будут ужесточаться. К тому же многие криптовалютные площадки могут отказаться из-за рисков попасть под вторичные санкции США.
Не выглядит иллюзорным риск, когда российский криптообменник окажется обладателем массы криптовалюты, которую он не сможет продать дальше, отмечает советник Lidings Дмитрий Кириллов.
Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников согласен, что санкции создают некоторые сложности для оплаты криптовалютами международных договоров и это предложение требует времени для детальной оценки. К тому же он не уверен, что ЦБ готов включить цифровые валюты в свой список расчетных инструментов. Но проблема, по мнению Бражникова, сейчас лежит в области понимания и принятия возможностей принципиально новых финансовых технологий, в умении и готовности оперировать децентрализованными финансовыми активами. «А с этим пока у нас не все гладко», – признал он.
Строить внешнеторговую стратегию на данном предложении как минимум преждевременно, считает заместитель председателя цифровой комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Михаил Успенский. По его словам, классические платежные токены типа биткойна нечасто используются в расчетах из-за большой волатильности и стороны предпочитают расчеты посредством долларовых стейблкоинов, но они ни по действующему, ни по планируемому регулированию де-юре не попадают под определение цифровых валют. «Но ключевая проблема заключается в том, что и не все иностранные поставщики готовы на такие расчеты. При всей прозрачности, быстроте и надежности криптосфера все еще вызывает большую долю скепсиса у бизнесменов», – резюмирует Успенский.
Есть и плюсы
Несмотря на санкции ЕС и США, а также ужесточение процедур KYC, в мире много стран, которые работают по собственному национальному законодательству и российские бизнесмены имеют пространство для работы с криптовалютами, уверен вице-президент РАКИБ по регулированию рынка Валерий Петров. По его словам, разрешение на расчеты в цифровых валютах в международных договорах упростит взаиморасчеты инвестиционного характера для россиян и снизит санкционное давление на российскую экономику.
Среди преимуществ оплаты криптовалютой по внешнеторговым контрактам очевидно отсутствие необходимости обращения к банкам-корреспондентам для проведения платежа, считает Кукуев. В последнее время многие европейские банки блокируют банковские переводы из России, но криптовалютные переводы эти банки-корреспонденты в своих операциях не задействуют, добавил он.
Но пока в России нет достаточной правовой защищенности таких переводов, напоминает Кукуев: отсутствует четкое законодательное регулирование, не развиты способы правовой защиты, затруднительно приведение в исполнение решения государственного суда или третейского института против должника.
Что еще добавил Минфин
Последняя версия законопроекта Минфина практически не отличается от апрельской (есть у «Ведомостей»). Но в ней имеются некоторые значительные дополнения. Появляются характеристики, а также условия отнесения места обращения цифровых валют именно к территории России. Вводится запрет на рекламу криптобирж и криптообменников, которые не получили лицензию уполномоченного органа (его определит правительство), и обязанность поисковиков не выдавать по запросам граждан эти нелегальные криптобиржи и обменники.
Также Минфин предлагает ввести для лицензированных криптобирж и криптообменников обязанность в течение трех лет хранить в России информацию о владельцах цифровой валюты, операциях с ней и т. д., чтобы иметь возможность сотрудничать с правоохранительными органами, передавая им необходимую информацию по запросу. Это нововведение должно купировать ранее описанный ЦБ риск, что криптовалюты используют в основном для ухода от требований по противодействию отмыванию денег или для финансирования терроризма.
Появилось требование указывать в реестре обладателей криптовалют, что «адрес-идентификатор указанного лица связан с цифровой валютой, приобретаемой в результате цифрового майнинга». При этом данную информацию должен вносить в реестр сам оператор, а не покупатель криптовалюты, как это было в более ранних вариантах законопроекта.
Помимо нововведений, некоторые нормы из текущей версии законопроекта пока убрали. К примеру, пропало упоминание по возможным объемам вложений в цифровые валюты для юрлиц и профессиональных приобретателей цифровых валют. Статья, посвященная майнингу и определению его как деятельности, направленной на получение криптовалют, подверглась сильному сокращению, в том числе пропало требование включения в специальный реестр юрлиц и ИП, занимающихся майнингом. Не включено в текст документа также и описание механизма передачи сведений в налоговые органы для осуществления ими контрольных и надзорных функций.