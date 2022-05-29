Криптовалюту могут разрешить для оплаты внешнеторговых контрактов

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников согласен, что санкции создают некоторые сложности для оплаты криптовалютами международных договоров и это предложение требует времени для детальной оценки. К тому же он не уверен, что ЦБ готов включить цифровые валюты в свой список расчетных инструментов. Но проблема, по мнению Бражникова, сейчас лежит в области понимания и принятия возможностей принципиально новых финансовых технологий, в умении и готовности оперировать децентрализованными финансовыми активами. «А с этим пока у нас не все гладко», – признал он.