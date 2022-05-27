ЦБ ответил на идею использовать криптовалюту в международных расчетах

Более того, основные криптовалютные площадки ужесточают процедуры «знай своего клиента» (KYC) в отношении российских граждан, некоторые участники криптовалютного рынка начали вводить ограничения на работу с российскими резидентами (причем не только санкционными) вплоть до заморозки их средств, отметил представитель регулятора. 21 апреля крупнейшая криптобиржа Binance, ссылаясь на очередной пакет санкций, объявила об ограничении доступа к торгам и внесению средств на счет для пользователей из России. Ограничения затронут владеющих криптоактивами на сумму более 10 000 евро. Единственная доступная услуга для таких клиентов – вывод средств.