ЦБ ответил на идею использовать криптовалюту в международных расчетах

ЦБ ответил на идею использовать криптовалюту в международных расчетахВ теории использовать ее можно, но потенциал ограничен, особенно в условиях санкций
Использовать криптовалюту в международных расчетах теоретически можно, но потенциал таких расчетов довольно ограничен, сказал представитель Банка России «Ведомостям». Так он прокомментировал часть обновленного законопроекта Минфина о регулировании криптовалют, где содержится предложение разрешить использовать цифровые валюты в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).
Криптовалюты обслуживают намного меньше платежей, чем традиционные платежные системы, объясняет представитель ЦБ. Поэтому при переходе на криптовалюту в рамках осуществления внешнеторговой деятельности российскими юрлицами и ИП крупные регулярные платежи могут быть обнаружены и заблокированы иностранными регуляторами, считает он.
Более того, основные криптовалютные площадки ужесточают процедуры «знай своего клиента» (KYC) в отношении российских граждан, некоторые участники криптовалютного рынка начали вводить ограничения на работу с российскими резидентами (причем не только санкционными) вплоть до заморозки их средств, отметил представитель регулятора. 21 апреля крупнейшая криптобиржа Binance, ссылаясь на очередной пакет санкций, объявила об ограничении доступа к торгам и внесению средств на счет для пользователей из России. Ограничения затронут владеющих криптоактивами на сумму более 10 000 евро. Единственная доступная услуга для таких клиентов – вывод средств.
Ранее сегодня «Ведомости» написали, что Минфин подготовил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве.
При этом с ЦБ законопроект не согласовывался в связи с его отрицательной позицией по данной законодательной инициативе на этапе разработки концепции, говорится в письме вице–премьера Дмитрия Чернышенко на имя премьер–министра Михаила Мишустина (есть у «Ведомостей»).
Законопроект Минфина запрещает использовать криптовалюты на территории России в качестве средства платежа, но разрешает операции с покупкой и продажей криптовалюты в качестве инвестиции через российские банки и только для тех клиентов, которые прошли идентификацию. Она будет проводиться как операторами (криптобиржи) при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытии банковского счета.
Позиция Банка России относительно легализации криптовалют довольно радикальная: он выступает против выпуска криптовалюты (майнинга), оборота и обмена. По мнению ЦБ, криптовалюты используют в основном для ухода от требований по противодействию отмыванию денег или для финансирования терроризма. Также она несет риски ослабления курса рубля, снижения объемов финансирования реального сектора экономики, полной потери вложений частных инвесторов в криптовалюты и т.д.
В середине февраля регулятор разработал собственные законопроекты по регулированию этого рынка, направив их в феврале в Минфин. ЦБ предлагает запретить выпуск (майнинг), обращение и владение криптовалютой на территории России, а за нарушение запретов – штраф до 1 млн руб. Банкам, согласно проекту ЦБ, также будет запрещено владеть криптовалютой. Кроме того, законопроект фактически запрещал рекламировать любую информацию о криптовалюте.
Банк России оставляет неизменной свою позицию относительно полного запрета на оборот и майнинг криптовалют, заявляла в марте руководитель экспертной группы департамента финансовых технологий ЦБ Мария Телегина.