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Криптобиржа Binance ограничит доступ для пользователей из России

Ведомости

Криптобиржа Binance ограничит доступ к торгам и внесению средств на счет для пользователей из России. Ограничения затронут владеющих криптоактивами на сумму более 10 000 евро, говорится в сообщении биржи. Единственная доступная услуга для таких клиентов — вывод средств. Уточняется, что ограничения не коснутся россиян, проживающих за рубежом.

Лимит распространяется на все спотовые, фьючерсные, кастодиальные кошельки, а также ставки и заработанные депозиты. Если сумма остатка на счете или открытые позиции на фьючерсы или деривативы таких инвесторов превышает 10 000 евро, биржа предоставит им 90 дней на закрытие сделок и вывод средств, сообщает биржа в уведомлениям пользователям.

Свое решение Binance объясняет пятым пакетом санкций ЕС против России: биржа обязана ограничить услуги для российских граждан, проживающих в стране инвесторов и зарегистрированных там юрлиц. Криптобиржа пока не планирует прекращать работу в России, но поддержит новые санкции, если того потребует международное сообщество, говорится в сообщении.

В феврале Binance заявляла «Интерфаксу», что не будет замораживать счета российских пользователей, так как это противоречит концепции криптовалютной индустрии, однако изучит санкционные риски и возможность ограничить прием платежей от подсанкционных банков. В марте в Binance заявляли, что не будут массово блокировать российских пользователей, а закроют доступ к торговой площадке лишь лицам, попавшим в санкционные списки. С 9 марта Binance перестала проводить транзакции с картами Visa и Mastercard, эмитированными в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных