Криптобиржа Binance ограничит доступ для пользователей из России
Криптобиржа Binance ограничит доступ к торгам и внесению средств на счет для пользователей из России. Ограничения затронут владеющих криптоактивами на сумму более 10 000 евро, говорится в сообщении биржи. Единственная доступная услуга для таких клиентов — вывод средств. Уточняется, что ограничения не коснутся россиян, проживающих за рубежом.
Лимит распространяется на все спотовые, фьючерсные, кастодиальные кошельки, а также ставки и заработанные депозиты. Если сумма остатка на счете или открытые позиции на фьючерсы или деривативы таких инвесторов превышает 10 000 евро, биржа предоставит им 90 дней на закрытие сделок и вывод средств, сообщает биржа в уведомлениям пользователям.
Свое решение Binance объясняет пятым пакетом санкций ЕС против России: биржа обязана ограничить услуги для российских граждан, проживающих в стране инвесторов и зарегистрированных там юрлиц. Криптобиржа пока не планирует прекращать работу в России, но поддержит новые санкции, если того потребует международное сообщество, говорится в сообщении.
В феврале Binance заявляла «Интерфаксу», что не будет замораживать счета российских пользователей, так как это противоречит концепции криптовалютной индустрии, однако изучит санкционные риски и возможность ограничить прием платежей от подсанкционных банков. В марте в Binance заявляли, что не будут массово блокировать российских пользователей, а закроют доступ к торговой площадке лишь лицам, попавшим в санкционные списки. С 9 марта Binance перестала проводить транзакции с картами Visa и Mastercard, эмитированными в России.