Криптобиржа Binance ограничит доступ для пользователей из России

В феврале Binance заявляла «Интерфаксу», что не будет замораживать счета российских пользователей, так как это противоречит концепции криптовалютной индустрии, однако изучит санкционные риски и возможность ограничить прием платежей от подсанкционных банков. В марте в Binance заявляли, что не будут массово блокировать российских пользователей, а закроют доступ к торговой площадке лишь лицам, попавшим в санкционные списки. С 9 марта Binance перестала проводить транзакции с картами Visa и Mastercard, эмитированными в России.