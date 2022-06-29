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Финансы

В ЦБ назвали условие одобрения легализации майнинга в России

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Банк России может пойти на легализацию майнинга криптовалют в том случае, если реализация добытых цифровых валют будет происходить за пределами России, заявил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин на Петербургском международном юридическом форуме. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Майнинг не является предметом и сферой ответственности Банка России, тем не менее майнинг – это один из способов приобретения криптовалюты в качестве платы, вознаграждения за ту валидацию, транзакцию, которую выполняют в ходе майнинга. В этом плане легализация майнинга может обсуждаться, но тут следует оговорить ряд условий, которые, на наш взгляд, в этой связи должны быть выполнены», – сказал Пронин.

По его словам, в стране должен существовать экспорт майнинговых услуг и выручка от криптовалюты не должна накапливаться в России, чтобы не провоцировать внутристрановые расчеты в ней. Пронин подчеркнул, что майнеры могут копить криптовалюту на своих кошельках и реализовывать ее за пределами таможенной границы России. По его мнению, риски блокировки кошельков в публичных блокчейнах минимальны.

18 февраля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что по расчетам Минфина законопроект о легализации криптовалют в России будет принят до конца 2022 г. При этом министерство и Банк России придерживались противоположных мнений по поводу легализации криптовалют. Регулятор считает криптовалюты «финансовой пирамидой» и предлагает запретить организацию их выпуска или обращения на территории страны, а также установить ответственность за нарушение этого запрета. В Минфине полагают, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

Несмотря на то, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что предложенный Минфином компромиссный вариант – концепция легализации криптовалют – не купирует их риски, министерство внесло свой законопроект в правительство 21 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных