В ЦБ назвали условие одобрения легализации майнинга в России

18 февраля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что по расчетам Минфина законопроект о легализации криптовалют в России будет принят до конца 2022 г. При этом министерство и Банк России придерживались противоположных мнений по поводу легализации криптовалют. Регулятор считает криптовалюты «финансовой пирамидой» и предлагает запретить организацию их выпуска или обращения на территории страны, а также установить ответственность за нарушение этого запрета. В Минфине полагают, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.