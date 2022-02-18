Силуанов: законопроект о регулировании криптовалют могут принять до конца года
Минфин рассчитывает, что законопроект о легализации криптовалют в России будет принят до конца 2022 г. Об этом заявил министр Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы должны пройти несколько этапов: принять согласованные решения внутри правительства и Центрального банка, внести законопроект в парламент, и надеюсь, в лучшем раскладе это может быть принятие в весеннюю сессию. А если будут более широкие дебаты по этому законопроекту, – надеюсь, до конца года мы смогли бы уже принять этот законопроект», — приводит ТАСС слова Силуанова.
В том, что касается налогообложения, Россия изучает опыт других стран, рассказал министр. По его словам, обсуждается вариант введения налога на вмененный доход либо налога на разницу между ценой покупки и продажи цифровых активов. Майнинг криптовалют следует легализовать, присвоив этому виду деятельности специальный код, добавил Силуанов. «Как только мы это сделаем, возникнут вопросы идентификации участников этого бизнеса и, соответственно, налогообложения», — отметил он.
Накануне Минфин сообщил о начале разработки законопроекта по регулированию криптовалют в России. Сам текст документа пока не опубликован. Ожидается, что законопроект будет готов к 18 февраля, датой окончания публичного обсуждения обозначено 18 марта. При этом у министерства сохраняются принципиальные разногласия с ЦБ по вопросу легализации криптовалют.
Регулятор считает криптовалюты «финансовой пирамидой» и предлагает запретить организацию их выпуска или обращения на территории страны, а также установить ответственность за нарушение этого запрета. В Минфине полагают, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.
Министерство предлагает проводить операции с криптовалютой в периметре банковской инфраструктуры: ожидается, что это поможет контролировать операции и идентифицировать всех участников. Предлагается разрешить проводить операции с криптовалютой юридическим и физическим лицам, физлица при этом будут разделены на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Для последних покупка криптовалюты будет ограничена суммой в 50 000 руб. ЦБ выступает против допуска непрофессиональных участников рынка к покупке криптовалюты.