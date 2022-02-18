Силуанов: законопроект о регулировании криптовалют могут принять до конца года

«Мы должны пройти несколько этапов: принять согласованные решения внутри правительства и Центрального банка, внести законопроект в парламент, и надеюсь, в лучшем раскладе это может быть принятие в весеннюю сессию. А если будут более широкие дебаты по этому законопроекту, – надеюсь, до конца года мы смогли бы уже принять этот законопроект», — приводит ТАСС слова Силуанова.