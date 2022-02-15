Газета
Финансы

ЦБ выступил против допуска неквалифицированных инвесторов к криптовалюте

Ведомости

Банк России выступает против допуска неквалифицированных инвесторов к покупке криптовалюты, заявил на организованной «Коммерсантом» конференции «Финансовый рынок - 2022. Новые цели в новых реалиях» первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. Ранее Министерство финансов в своей концепции регулирования подобных активов предложило разделить инвесторов в данной сфере на квалифицированных и неквалифицированных.

«Для нас вообще, если честно, не стоит дискуссия относительно неквалифицированных инвесторов. Но даже квалифицированные инвесторы… Вот если бы у нас сегодня стояли какие-то железобетонные правила, что, только обладая колоссальным опытом и каким-то огромным капиталом, ты можешь инвестировать в криптовалюту как квалифицированный инвестор, это хоть какой-то был бы разговор», — сказал Чистюхин.

Однако сегодня в России «другая картина», продолжил он. Стать квалифицированным инвестором для покупки сложных финансовых инструментов на биржи можно, пройдя тестирование. Оно требует определенных усилий, но не «колоссальных», отметил представитель ЦБ.

В итоге негативных последствий от допуска инвесторов к криптовалютам будет больше, чем положительных, резюмировал Чистюхин. Легализация таких активов и рост этого рынка в России приведут к созданию «параллельной денежной системы» и возникновению рисков и угроз финансовой стабильности.

«Нас категорически не устраивает приход инвесторов на этот рынок», — добавил Чистюхин.

Вчера заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам вкладывать в криптовалюту не более 50 000 руб. При этом получить статус квалифицированного инвестора в данной сфере будет сложнее, чем просто на финансовом рынке, добавил он: иметь определенную сумму на счету недостаточно.

Ранее ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалюты любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Минфин же выступил за регулирование данного рынка, он составил концепцию, которую 8 февраля утвердило правительство.

Министерство предложило проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать ее держателей, разделять инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживать операции через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.

Ранее по теме: Минфин хочет ограничить вложения граждан в криптовалюту суммой в 50 000 рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных