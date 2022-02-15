ЦБ выступил против допуска неквалифицированных инвесторов к криптовалюте
Банк России выступает против допуска неквалифицированных инвесторов к покупке криптовалюты, заявил на организованной «Коммерсантом» конференции «Финансовый рынок - 2022. Новые цели в новых реалиях» первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. Ранее Министерство финансов в своей концепции регулирования подобных активов предложило разделить инвесторов в данной сфере на квалифицированных и неквалифицированных.
«Для нас вообще, если честно, не стоит дискуссия относительно неквалифицированных инвесторов. Но даже квалифицированные инвесторы… Вот если бы у нас сегодня стояли какие-то железобетонные правила, что, только обладая колоссальным опытом и каким-то огромным капиталом, ты можешь инвестировать в криптовалюту как квалифицированный инвестор, это хоть какой-то был бы разговор», — сказал Чистюхин.
Однако сегодня в России «другая картина», продолжил он. Стать квалифицированным инвестором для покупки сложных финансовых инструментов на биржи можно, пройдя тестирование. Оно требует определенных усилий, но не «колоссальных», отметил представитель ЦБ.
В итоге негативных последствий от допуска инвесторов к криптовалютам будет больше, чем положительных, резюмировал Чистюхин. Легализация таких активов и рост этого рынка в России приведут к созданию «параллельной денежной системы» и возникновению рисков и угроз финансовой стабильности.
«Нас категорически не устраивает приход инвесторов на этот рынок», — добавил Чистюхин.
Вчера заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам вкладывать в криптовалюту не более 50 000 руб. При этом получить статус квалифицированного инвестора в данной сфере будет сложнее, чем просто на финансовом рынке, добавил он: иметь определенную сумму на счету недостаточно.
Ранее ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалюты любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Минфин же выступил за регулирование данного рынка, он составил концепцию, которую 8 февраля утвердило правительство.
Министерство предложило проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать ее держателей, разделять инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживать операции через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.