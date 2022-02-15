ЦБ выступил против допуска неквалифицированных инвесторов к криптовалюте

«Для нас вообще, если честно, не стоит дискуссия относительно неквалифицированных инвесторов. Но даже квалифицированные инвесторы… Вот если бы у нас сегодня стояли какие-то железобетонные правила, что, только обладая колоссальным опытом и каким-то огромным капиталом, ты можешь инвестировать в криптовалюту как квалифицированный инвестор, это хоть какой-то был бы разговор», — сказал Чистюхин.