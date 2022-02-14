Минфин хочет ограничить вложения граждан в криптовалюту суммой в 50 000 рублей

Ранее сегодня Моисеев оспорил заявление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, что утвержденная 8 февраля концепция Минфина по регулированию криптовалют в России не отвечает на риски, изложенные в докладе ЦБ для общественных консультаций от 20 января. В частности, ЦБ полагает, что развитие данного рынка сопряжено с угрозами для благосостояния граждан, в том числе из-за волатильности подобных активов, а также для денежного обращения и финансовой стабильности. Регулятор указывает, что криптовалюту могут использовать для нелегальных операций, более того, такие активы поспособствуют открытию «нового масштабного канала» для незаконных транзакций и создадут условия для ухода от налогов. Регулятор предлагает запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.