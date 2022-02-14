Минфин хочет ограничить вложения граждан в криптовалюту суммой в 50 000 рублей
Министерство финансов предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам вкладывать в криптовалюту не более 50 000 руб., сообщил изданию Forbes заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
При этом получить статус квалифицированного инвестора в данной сфере будет сложнее, чем просто на финансовом рынке, уточнил замминистра. Иметь определенную сумму на счету будет недостаточно.
Forbes отмечает, что сейчас лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если соответствует одному из условий: обладает активами минимум на 6 млн руб., осуществило свыше 40 сделок на такую же сумму в течение последних четырех кварталов, имеет соответствующее образование, опыт работы в финансовых компаниях или сертификат специалиста финансового рынка — FRM, CFA или CHA.
Ранее сегодня Моисеев оспорил заявление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, что утвержденная 8 февраля концепция Минфина по регулированию криптовалют в России не отвечает на риски, изложенные в докладе ЦБ для общественных консультаций от 20 января. В частности, ЦБ полагает, что развитие данного рынка сопряжено с угрозами для благосостояния граждан, в том числе из-за волатильности подобных активов, а также для денежного обращения и финансовой стабильности. Регулятор указывает, что криптовалюту могут использовать для нелегальных операций, более того, такие активы поспособствуют открытию «нового масштабного канала» для незаконных транзакций и создадут условия для ухода от налогов. Регулятор предлагает запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.
Минфин же выступает за регулирование данного рынка. Его позицию поддерживают в Минцифры. В утвержденной концепции предлагается проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать ее держателей, разделять инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживать операции через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
В Минфине полагают, что все эти меры позволят легализовать рынок криптовалют и отслеживать транзакции. Запрет подобных активов автоматически сделает «нарушителями закона» «миллионы людей», которые уже инвестировали туда, подчеркнул Моисеев.