Минфин ответил на критику ЦБ относительно концепции регулирования криптовалют

ЦБ видит в развитии рынка криптовалют риски для благосостояния граждан, в том числе из-за волатильности подобных активов, а также для денежного обращения и финансовой стабильности. В частности, цифровые валюты могут использоваться для нелегальных операций, открыть «новый масштабный канал» для незаконных транзакций, создать условия для ухода от налогов. Из-за всего этого ЦБ предлагает запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.