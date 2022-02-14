Газета
Финансы

Минфин ответил на критику ЦБ относительно концепции регулирования криптовалют

Ведомости

Концепция регулирования криптовалют в России, которую разработало Министерство финансов, учитывает все риски, вызывающие опасения у Центрального банка, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Концепция отвечает на все риски, о которых говорил Банк России. Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит четкие и понятные правила игры для участников рынка, создает инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе действующих», — сказал он.

11 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что концепция Минфина не отвечает на риски, связанные с легализацией криптовалют, которые регулятор ранее изложил в своем докладе для общественных консультаций. Она отметила, что аргументация министерства в пользу разрешения операций с подобными активами «смущает».

ЦБ видит в развитии рынка криптовалют риски для благосостояния граждан, в том числе из-за волатильности подобных активов, а также для денежного обращения и финансовой стабильности. В частности, цифровые валюты могут использоваться для нелегальных операций, открыть «новый масштабный канал» для незаконных транзакций, создать условия для ухода от налогов. Из-за всего этого ЦБ предлагает запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.

Минфин же в своей концепции предложил проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать ее держателей, разделять инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживать операции через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.

Моисеев сегодня отметил, что предложения Минфина в случае их реализации обеспечат возможность отслеживания денежных потоков и криптотранзакций, а также позволят проводить идентификацию пользователей. Тех, кто не захочет использовать легальные возможности для операций с цифровыми активами, привлекут к ответственности.

Замглавы Минфина также заявил, что запрет операций с криптовалютами в России автоматически сделает миллионы людей «нарушителями закона». Кроме того, это затормозит развитие новых технологий и сервисов, а также приведет к оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж и недополучению налогов.

Актуальность регулирования подобных активов обусловлена ростом их популярности, добавил Моисеев. Набиуллина, отвечая на этот аргумент, ранее сказала: «Вопрос: мы хотим, чтобы больше еще людей было вовлечено в этот рынок или меньше? Центральный банк хочет, чтобы этих людей было меньше».

Ранее по теме: Набиуллина назвала «смущающими» доводы Минфина в пользу легализации криптовалют

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных