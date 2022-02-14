Минфин ответил на критику ЦБ относительно концепции регулирования криптовалют
Концепция регулирования криптовалют в России, которую разработало Министерство финансов, учитывает все риски, вызывающие опасения у Центрального банка, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
«Концепция отвечает на все риски, о которых говорил Банк России. Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит четкие и понятные правила игры для участников рынка, создает инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе действующих», — сказал он.
11 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что концепция Минфина не отвечает на риски, связанные с легализацией криптовалют, которые регулятор ранее изложил в своем докладе для общественных консультаций. Она отметила, что аргументация министерства в пользу разрешения операций с подобными активами «смущает».
ЦБ видит в развитии рынка криптовалют риски для благосостояния граждан, в том числе из-за волатильности подобных активов, а также для денежного обращения и финансовой стабильности. В частности, цифровые валюты могут использоваться для нелегальных операций, открыть «новый масштабный канал» для незаконных транзакций, создать условия для ухода от налогов. Из-за всего этого ЦБ предлагает запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.
Минфин же в своей концепции предложил проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать ее держателей, разделять инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживать операции через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
Моисеев сегодня отметил, что предложения Минфина в случае их реализации обеспечат возможность отслеживания денежных потоков и криптотранзакций, а также позволят проводить идентификацию пользователей. Тех, кто не захочет использовать легальные возможности для операций с цифровыми активами, привлекут к ответственности.
Замглавы Минфина также заявил, что запрет операций с криптовалютами в России автоматически сделает миллионы людей «нарушителями закона». Кроме того, это затормозит развитие новых технологий и сервисов, а также приведет к оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж и недополучению налогов.
Актуальность регулирования подобных активов обусловлена ростом их популярности, добавил Моисеев. Набиуллина, отвечая на этот аргумент, ранее сказала: «Вопрос: мы хотим, чтобы больше еще людей было вовлечено в этот рынок или меньше? Центральный банк хочет, чтобы этих людей было меньше».