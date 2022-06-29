ВТБ и «Лайтхаус» провели первую сделку с цифровыми финансовыми активами

22 июня Аксаков внес еще один законопроект о ЦФА — на этот раз он предусматривает административную ответственность за выпуск и обмен ЦФА компаниями, не включенными в специальный реестр. Штраф за выпуск ЦФА для физлиц составляет от 3000 до 5000 руб., для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб., для юрлиц — от 700 000 до 1 млн руб. Несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с ЦФА влечет аналогичный штраф для граждан и должностных лиц, для юридических лиц он составит от 500 000 до 700 000 руб.