ВТБ и «Лайтхаус» провели первую сделку с цифровыми финансовыми активами
«ВТБ факторинг» (входит в ВТБ) и финтех-компания «Лайтхаус» провели первую в России сделку по эмиссии и размещению цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщается на сайте ВТБ.
В рамках сделки была токенизирована коммерческая задолженность эмитента на платформе оператора информационной системы «Лайтхаус», после чего «ВТБ факторинг» выкупил этот выпуск ЦФА. Таким образом, была произведена первая эмиссия и размещение цифровых финансовых активов, обеспеченных денежными требованиями, говорится в сообщении госбанка.
В отличие от стандартной факторинговой процедуры для уступки коммерческой задолженности клиенту не нужно заключать договор на обслуживание – достаточно решения эмитента выпустить ЦФА на цифровой платформе и согласия фактора на его приобретение, пояснил генеральный директор «ВТБ факторинг» Антон Мусатов, чьи слова приводятся в сообщении. Процедура эмиссии происходит мгновенно при минимальном документарном сопровождении, добавил генеральный директор «Лайтхаус» Денис Иорданиди.
Выпуск ЦФА можно сравнить с эмиссией краткосрочных коммерческих облигаций, где в качестве обеспечения выступают денежные требования, поясняется в сообщении ВТБ. Но в отличие от традиционного инструмента, полная цифровизация процесса позволяет сократить количество процедур и число участников сделки, что выгодно отражается на стоимости эмиссии для компании.
Иорданиди уверен, что первый успешный опыт выпуска ЦФА не только способствует появлению в России нового финансового инструмента, но и положит начало инновационной бизнес-практике по работе с заемным капиталом для многих заинтересованных компаний в России.
Цифровыми финансовыми активами признаются четыре вида цифровых прав: денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, включая требования их передачи. При этом ЦФА могут быть «гибридными», обеспеченными одновременно несколькими активами: денежными требованиями, ценными бумагами, товарами, услугами и т. д. ЦФА имеют технические свойства криптовалют: учитываются токенами в блокчейн-сети, их можно программировать в смарт-контрактах, но экономически за ними стоят обязательства и эмитент, пояснял в статье на сайте «Сбера» директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. ЦФА могут быть, например, облигации – обязательства заемщика платить купон, металлы – обязательства доставить металл владельцу токена, обязательства получения дохода от метра коммерческой недвижимости, дебиторская задолженность и др.
Закон о ЦФА, позволяющий выпускать и обменивать эти активы, заработал еще в январе 2021 г., но только в феврале 2022 г. в реестре операторов информационных систем по выпуску появилась первая компания. Ею стала Atomyze – российская токенизационная платформа, созданная группой инвесторов, включая «Интеррос» Владимира Потанина. В середине марта реестр пополнили Сбербанк и финтех-компания«Лайтхаус».
Реестр операторов обмена ЦФА пока пуст, тогда как операторы инвестиционных платформ могут организовывать привлечение инвестиций в принципе, а не только с помощью ЦФА.
О регистрации в реестр операторов информационных платформ ЦФА «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании «Системы распределенного реестра» Игорь Кузьмичев. По его словам, они завершили разработку технологической платформы оператора и организационную подготовку компании и еще в апреле подали заявку на включение в реестр. Сейчас компания ожидает технологического аудита платформы. «Нормативный срок рассмотрения заявки – 60 рабочих дней, поэтому мы ожидаем принятия решения не позднее середины июля», — сказал Кузьмичев.
Компания планирует реализовать на своей платформе все виды ЦФА, но делать это будет постепенно: в первом релизе будут реализованы ЦФА на право денежного требования по модели «цифровой облигации». В качестве первого эмитента «цифровых облигаций» выступит «ВТБ факторинг», в качестве эмитента гибридных ЦФА выступит «ТерраТех», рассказал Кузьмичев. Детали других бизнес-кейсов компания пока не раскрывает по причинам конфиденциальности.
28 июня Госдума приняла в третьем чтении закон о налогообложении ЦФА и утилитарных цифровых прав (УЦП). Согласно нему, выпуск ЦФА и услуги операторов информационных систем, инвестиционных платформ будут освобождены от НДС. Компании — обладатели цифровых активов, зарегистрированные на территории России, должны будут платить 13% налога на прибыль, а иностранные компании с регистрацией за пределами страны — 15% налога на прибыль. Налоговая база при продаже ЦФА будет определяться как разница между ценой реализации такого цифрового актива с учетом суммы налога и ценой приобретения этого цифрового актива также с учетом суммы налога.
7 июня глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает запрет использования цифровых финансовых активов (ЦФА) в качестве средства платежа за товары или услуги, а также прописывает порядок расчетов по сделкам с ними. 14 июня законопроект был принят Госдумой в первом чтении.
22 июня Аксаков внес еще один законопроект о ЦФА — на этот раз он предусматривает административную ответственность за выпуск и обмен ЦФА компаниями, не включенными в специальный реестр. Штраф за выпуск ЦФА для физлиц составляет от 3000 до 5000 руб., для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб., для юрлиц — от 700 000 до 1 млн руб. Несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с ЦФА влечет аналогичный штраф для граждан и должностных лиц, для юридических лиц он составит от 500 000 до 700 000 руб.