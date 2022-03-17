Сбербанк получил лицензию на выпуск цифровых финансовых активов

Сбербанк получил лицензию на выпуск цифровых финансовых активовВ реестре также появилась компания Lighthouse
Банк России добавил в реестр операторов информационных систем, которые могут выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), две компании – Сбербанк и Lighthouse. Это значит, что компании дадут клиентам возможность выпуска ЦФА, их обращения и обмена на платформах, будут хранить эти активы и вести реестр держателей.
Теперь в реестре ЦБ три компании – первой в феврале туда попала российская токенизационная платформа Atomyze, одним из инвесторов которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина.
Учет и обращение ЦФА, выпускаемых на платформе Сбербанка, будет происходить в информационной системе, созданной на основе распределенного реестра по технологии блокчейн. По словам представителя банка, первыми опробуют новую платформу юрлица: они смогут выпускать собственные ЦФА (позволит привлекать инвестиции с рынка), приобретать их (даст возможность вкладывать временно свободные средства с целью получения дохода) и совершать иные сделки, предусмотренные законом о ЦФА.
Lighthouse – финтех-компания, занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы. По данным сайта, компания запустила платформу цифрового факторинга с биржевой моделью финансирования, основанной на конкуренции финансовых организаций за возможность финансировать поставки. ООО «Лайтхаус» принадлежит кипрской компании Temporia limited. Генеральный директор компании Денис Иорданиди также является членом координационного совета РСПП по вопросам цифровизации.
Цифровыми финансовыми активами признаются четыре вида цифровых прав: денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, включая требования их передачи. При этом ЦФА могут быть «гибридными», обеспеченными одновременно несколькими активами: денежными требованиями, ценными бумагами, товарами, услугами и т.д. ЦФА имеют технические свойства криптовалют: учитываются токенами в блокчейн-сети, их можно программировать в смарт-контрактах, но экономически за ними стоят обязательства и эмитент, пояснял в статье на сайте «Сбера» директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. ЦФА могут быть, например, облигации – обязательства заемщика платить купон, металлы – обязательства доставить металл владельцу токена, обязательства получения дохода от метра коммерческой недвижимости, дебиторская задолженность и др.
Согласно правилам Сбербанка, на его платформе может быть выпущено два вида ЦФА: активы, включающие денежные требования, и цифровые права, включающие одновременно управление цепями поставок и активы, удостоверяющие денежные требования. Lighthouse, согласно документам, будет выпускать только активы, включающие денежные требования.
Первая попавшая в реестр компания Atomyze создана в 2019 г. при поддержке международной группы инвесторов, включая швейцарский Global Palladium Fund (палладиевый фонд «Норникеля») и «Интеррос» Потанина. На сайте Atomyze указано, что компания является площадкой для цифровизации активов и процессов на базе технологий распределенных реестров. Платформа обеспечивает выпуск и обращение ЦФА, обменивает последние на аналоги или фиатные деньги, реализует выпуск цифровых прав.
Инвестиции «Интерроса» в размере до $1 млрд в высокотехнологичные проекты, о которых компания заявила в конце 2021 г., направят в блокчейн-платформу Atomyze, а также в другие хайтек-проекты, в том числе банки и цифровые биржи, говорил Потанин «Интерфаксу». По словам бизнесмена, в России Atomyze может предлагать те же услуги, что и за рубежом, включая выпуск привязанных к металлам токенов. На российском рынке базовым активом для продуктов блокчейн-платформы могут стать договоры поставок по металлам, а также денежные требования и права по ценным бумагам.
Помогать в реализации проектов Atomyze будет российский Росбанк: он будет, в частности, идентифицировать клиента и обслуживать расчеты по банковским счетам при проведении сделок с ЦФА.
Оператором по выпуску и обмену ЦФА готовится стать компания «Системы распределенного реестра», говорил ранее ее генеральный директор Игорь Кузьмичев, реалистичным срок внесения в реестр он называл начало II квартала. Компания уже достигла предварительных договоренностей о сотрудничестве с крупными эмитентами и компаниями, которые планируют стать операторами обмена ЦФА.
ЦБ в феврале сообщил, что скоро представит для обсуждения доклад с предложениями по совершенствованию регулирования ЦФА и вопросам их налогообложения. Одна из главных проблем для инвесторов – отсутствие специальных правил в Налоговом кодексе для налогообложения операций с ЦФА в России, говорил «Ведомостям» партнер EY Алексей Кузнецов, так как есть риск применения НДС к обороту ЦФА, а для инвесторов в драгоценные металлы НДС – это серьезный фактор для выбора инструмента инвестирования. Но с полным запуском системы контроля за оборотом драгоценных металлов (ГИИС ДМДК) правительство обещало либерализовать рынок для людей, в том числе и отменить НДС на покупку драгметаллов в слитках. Такая либерализация рынка, а также появление специального регулирования в налоговом законодательстве для ЦФА могли бы сделать инвестиции в драгметаллы через ЦФА востребованными рынком, отметил Кузнецов.