Сбербанк получил лицензию на выпуск цифровых финансовых активов

ЦБ в феврале сообщил, что скоро представит для обсуждения доклад с предложениями по совершенствованию регулирования ЦФА и вопросам их налогообложения. Одна из главных проблем для инвесторов – отсутствие специальных правил в Налоговом кодексе для налогообложения операций с ЦФА в России, говорил «Ведомостям» партнер EY Алексей Кузнецов, так как есть риск применения НДС к обороту ЦФА, а для инвесторов в драгоценные металлы НДС – это серьезный фактор для выбора инструмента инвестирования. Но с полным запуском системы контроля за оборотом драгоценных металлов (ГИИС ДМДК) правительство обещало либерализовать рынок для людей, в том числе и отменить НДС на покупку драгметаллов в слитках. Такая либерализация рынка, а также появление специального регулирования в налоговом законодательстве для ЦФА могли бы сделать инвестиции в драгметаллы через ЦФА востребованными рынком, отметил Кузнецов.