Какие акции растут во время рецессии

Какие акции растут во время рецессииАналитики рекомендуют покупать NextEra Energy, Target, Lowe’s, Netflix
Американская экономика, которая пытается оправиться от двух лет пандемии и сильного инфляционного давления, испытывает стресс и от российско-украинского конфликта. К тому же ФРС США готовится начать серию повышений ключевой ставки, что может замедлить рост экономики и усилить давление на фондовый рынок, который снижается с начала года. В таких условиях самое время подумать об инвестировании в компании, которые выдержали удар рецессии в 2008 и 2020 гг., считают аналитики.
Во время этих последних двух рецессий в США, когда даже самые качественные акции значительно упали в цене, некоторые бумаги сумели значительно превзойти динамику индекса широкого рынка S&P 500. Во время кризиса 2008 г. индекс S&P 500 упал на 38,5%, а после падения в феврале – марте 2020 г. вырос за год на 16,3%. Но акции таких компаний, как NextEra Energy, Target, Lowe’s, Netflix, превзошли индекс на 10–50%. Бумаги этих компаний могут помочь защититься во время «медвежьего» рынка и сейчас, уверяют эксперты и рекомендуют инвесторам пополнить ими свои портфели.