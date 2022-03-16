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Какие акции растут во время рецессии

Аналитики рекомендуют покупать NextEra Energy, Target, Lowe’s, Netflix
Инга Сангалова
Unsplash

Американская экономика, которая пытается оправиться от двух лет пандемии и сильного инфляционного давления, испытывает стресс и от российско-украинского конфликта. К тому же ФРС США готовится начать серию повышений ключевой ставки, что может замедлить рост экономики и усилить давление на фондовый рынок, который снижается с начала года. В таких условиях самое время подумать об инвестировании в компании, которые выдержали удар рецессии в 2008 и 2020 гг., считают аналитики.

Во время этих последних двух рецессий в США, когда даже самые качественные акции значительно упали в цене, некоторые бумаги сумели значительно превзойти динамику индекса широкого рынка S&P 500. Во время кризиса 2008 г. индекс S&P 500 упал на 38,5%, а после падения в феврале – марте 2020 г. вырос за год на 16,3%. Но акции таких компаний, как NextEra Energy, Target, Lowe’s, Netflix, превзошли индекс на 10–50%. Бумаги этих компаний могут помочь защититься во время «медвежьего» рынка и сейчас, уверяют эксперты и рекомендуют инвесторам пополнить ими свои портфели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных