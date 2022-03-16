Какие акции растут во время рецессии

Во время этих последних двух рецессий в США, когда даже самые качественные акции значительно упали в цене, некоторые бумаги сумели значительно превзойти динамику индекса широкого рынка S&P 500. Во время кризиса 2008 г. индекс S&P 500 упал на 38,5%, а после падения в феврале – марте 2020 г. вырос за год на 16,3%. Но акции таких компаний, как NextEra Energy, Target, Lowe’s, Netflix, превзошли индекс на 10–50%. Бумаги этих компаний могут помочь защититься во время «медвежьего» рынка и сейчас, уверяют эксперты и рекомендуют инвесторам пополнить ими свои портфели.