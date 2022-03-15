Что ждет ставки по депозитам

Что ждет ставки по депозитамОкажется ли текущая доходность по вкладам максимальной или может вырасти еще
Нынешние рекордные ставки по вкладам как в рублях, так и в валюте могут оказаться максимальными – ряд банков постепенно снижают доходность своих продуктов после резкого повышения ключевой ставки до 20% и паники граждан, которые изымали наличность из банков. Ставки по вкладам могут продолжить расти, если банковская система надолго окажется с большим дефицитом ликвидности, считают эксперты.
О снижении максимальных ставок по вкладам 9 марта сообщил Альфа-банк: при сумме 100 000 руб. вклад сроком на три месяца в банке можно открыть под максимальные 18,27%, на полгода – под 18,69%. Ранее максимальная ставка по краткосрочным вкладам была 20%. Также банк снизил ставки по валютным вкладам с 8 до 5% в долларах и с 5 до 4% в евро.
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