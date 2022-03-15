Что ждет ставки по депозитам

О снижении максимальных ставок по вкладам 9 марта сообщил Альфа-банк: при сумме 100 000 руб. вклад сроком на три месяца в банке можно открыть под максимальные 18,27%, на полгода – под 18,69%. Ранее максимальная ставка по краткосрочным вкладам была 20%. Также банк снизил ставки по валютным вкладам с 8 до 5% в долларах и с 5 до 4% в евро.