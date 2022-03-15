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Что ждет ставки по депозитам

Окажется ли текущая доходность по вкладам максимальной или может вырасти еще
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Нынешние рекордные ставки по вкладам как в рублях, так и в валюте могут оказаться максимальными – ряд банков постепенно снижают доходность своих продуктов после резкого повышения ключевой ставки до 20% и паники граждан, которые изымали наличность из банков. Ставки по вкладам могут продолжить расти, если банковская система надолго окажется с большим дефицитом ликвидности, считают эксперты.

О снижении максимальных ставок по вкладам 9 марта сообщил Альфа-банк: при сумме 100 000 руб. вклад сроком на три месяца в банке можно открыть под максимальные 18,27%, на полгода – под 18,69%. Ранее максимальная ставка по краткосрочным вкладам была 20%. Также банк снизил ставки по валютным вкладам с 8 до 5% в долларах и с 5 до 4% в евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных