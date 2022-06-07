Цифровые финансовые активы запретят использовать как средство платежа

Все компании, которые участвуют в инфраструктуре, связанной только с ЦФА – выпуск, обращение, обмен, покупка – регистрирует ЦБ и для каждого вида операторов ведет реестр. Сейчас в реестре операторов информационных систем (выпуск и обращение ЦФА) три компании – Atomyze, созданная группой инвесторов, включая «Интеррос» Владимира Потанина, Сбербанк и финтех Lighthouse. Эти компании ЦБ допустил к выпуску ЦФА спустя почти год после того как заработал закон о ЦФА.