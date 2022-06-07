Цифровые финансовые активы запретят использовать как средство платежа

Цифровые финансовые активы запретят использовать как средство платежаТекущая версия законопроекта не содержит прямого запрета
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает запрет использования цифровых финансовых активов (ЦФА) в качестве средства платежа за товары или услуги, а также прописывает порядок расчетов по сделкам с ними. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Согласно действующему законопроекту о ЦФА и утилитарных цифровых правах (УПЦ) перечень сделок с ними является открытым, а прямой запрет на использование таких активов в качестве средства платежа не прописан, хотя этот риск существует, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому поправки устанавливают прямой запрет «на передачу или прием ЦФА и УЦП в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату ЦФА товаров (работ, услуг)».
Законопроект обязывает операторов обмена ЦФА (они вправе заключать сделки) отказывать в сделках, где возможно использование ЦФА в качестве денежного суррогата. Операторов информационных систем (выпускают ЦФА) и операторов инвестиционных платформ (компании из этого реестра занимаются краудфандингом) сделать невозможным для пользователей самостоятельно изменять запись о ЦФА.
Законопроект вводит три новых понятия – электронная платформа, оператор электронной платформы и ее пользователи. Такие платформы будут осуществлять расчеты по сделкам с ЦФА, например, когда владелец актива решит его продать или обменять. Электронные платформы будут признаваться субъектами национальной платежной системы, и должны быть включены в реестр ЦБ.
Кроме того, законопроект предусматривает изменения в закон «О рынке ценных бумаг»: в отдельных случаях прекращение залога эмиссионных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по ЦФА, будет возможно без согласия обладателей ЦФА.
Все компании, которые участвуют в инфраструктуре, связанной только с ЦФА – выпуск, обращение, обмен, покупка – регистрирует ЦБ и для каждого вида операторов ведет реестр. Сейчас в реестре операторов информационных систем (выпуск и обращение ЦФА) три компании – Atomyze, созданная группой инвесторов, включая «Интеррос» Владимира Потанина, Сбербанк и финтех Lighthouse. Эти компании ЦБ допустил к выпуску ЦФА спустя почти год после того как заработал закон о ЦФА.
Реестра операторов обмена ЦФА пока пуст, тогда как операторы инвестиционных платформ могут организовывать привлечение инвестиций в принципе, а не только с помощью ЦФА.
Цифровыми финансовыми активами признаются четыре вида цифровых прав: денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, включая требования их передачи. При этом ЦФА могут быть «гибридными», обеспеченными одновременно несколькими активами: денежными требованиями, ценными бумагами, товарами, услугами и т. д.
ЦФА имеют технические свойства криптовалют: учитываются токенами в блокчейн–сети, их можно программировать в смарт–контрактах, но экономически за ними стоят обязательства и эмитент, пояснял в статье на сайте «Сбера» директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. ЦФА могут быть, например, облигации – обязательства заемщика платить купон, металлы – обязательства доставить металл владельцу токена, обязательства получения дохода от метра коммерческой недвижимости, дебиторская задолженность и др.