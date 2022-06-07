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Финансы

Цифровые финансовые активы запретят использовать как средство платежа

Текущая версия законопроекта не содержит прямого запрета
Наталья Заруцкая
Евгений Биятов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает запрет использования цифровых финансовых активов (ЦФА) в качестве средства платежа за товары или услуги, а также прописывает порядок расчетов по сделкам с ними. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законопроекту о ЦФА и утилитарных цифровых правах (УПЦ) перечень сделок с ними является открытым, а прямой запрет на использование таких активов в качестве средства платежа не прописан, хотя этот риск существует, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому поправки устанавливают прямой запрет «на передачу или прием ЦФА и УЦП в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату ЦФА товаров (работ, услуг)».

Законопроект обязывает операторов обмена ЦФА (они вправе заключать сделки) отказывать в сделках, где возможно использование ЦФА в качестве денежного суррогата. Операторов информационных систем (выпускают ЦФА) и операторов инвестиционных платформ (компании из этого реестра занимаются краудфандингом) сделать невозможным для пользователей самостоятельно изменять запись о ЦФА.

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Законопроект вводит три новых понятия – электронная платформа, оператор электронной платформы и ее пользователи. Такие платформы будут осуществлять расчеты по сделкам с ЦФА, например, когда владелец актива решит его продать или обменять. Электронные платформы будут признаваться субъектами национальной платежной системы, и должны быть включены в реестр ЦБ.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в закон «О рынке ценных бумаг»: в отдельных случаях прекращение залога эмиссионных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по ЦФА, будет возможно без согласия обладателей ЦФА.

Все компании, которые участвуют в инфраструктуре, связанной только с ЦФА – выпуск, обращение, обмен, покупка – регистрирует ЦБ и для каждого вида операторов ведет реестр. Сейчас в реестре операторов информационных систем (выпуск и обращение ЦФА) три компании – Atomyze, созданная группой инвесторов, включая «Интеррос» Владимира Потанина, Сбербанк и финтех Lighthouse. Эти компании ЦБ допустил к выпуску ЦФА спустя почти год после того как заработал закон о ЦФА.

Реестра операторов обмена ЦФА пока пуст, тогда как операторы инвестиционных платформ могут организовывать привлечение инвестиций в принципе, а не только с помощью ЦФА.

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Цифровыми финансовыми активами признаются четыре вида цифровых прав: денежные требования к эмитенту, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, включая требования их передачи. При этом ЦФА могут быть «гибридными», обеспеченными одновременно несколькими активами: денежными требованиями, ценными бумагами, товарами, услугами и т. д.

ЦФА имеют технические свойства криптовалют: учитываются токенами в блокчейн–сети, их можно программировать в смарт–контрактах, но экономически за ними стоят обязательства и эмитент, пояснял в статье на сайте «Сбера» директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. ЦФА могут быть, например, облигации – обязательства заемщика платить купон, металлы – обязательства доставить металл владельцу токена, обязательства получения дохода от метра коммерческой недвижимости, дебиторская задолженность и др.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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