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Экономика

Госдума одобрила в первом чтении запрет на оплату товаров цифровыми активами

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет использования цифровых финансовых активов (ЦФА) в качестве средства платежа за товары или услуги, а также прописывает порядок расчетов по сделкам с ними, следует из данных в системе обеспечения законодательной деятельности.

Поправки к законопроекту должны быть направлены в комитет Госдумы по финансовому рынку до 20 июня 2022 г.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что он устанавливает прямой запрет на передачу или прием цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги и др. Законопроект обязывает операторов обмена ЦФА отказывать в сделках, где возможно использование цифрового актива в качестве замены денег. Операторов информационных систем и операторов инвестиционных платформ обяжут сделать невозможным для пользователей самостоятельно изменять запись о ЦФА.

Электронные платформы, которые будут осуществлять расчеты по сделкам с ЦФА, будут признаваться субъектами национальной платежной системы и будут включены в реестр Банка России.

Законопроект был внесен в Госдуму 7 июня депутатом Госдумы от «Справедливой России», председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Ранее по теме: Цифровые финансовые активы запретят использовать как средство платежа

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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