Госдума одобрила в первом чтении запрет на оплату товаров цифровыми активами
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет использования цифровых финансовых активов (ЦФА) в качестве средства платежа за товары или услуги, а также прописывает порядок расчетов по сделкам с ними, следует из данных в системе обеспечения законодательной деятельности.
Поправки к законопроекту должны быть направлены в комитет Госдумы по финансовому рынку до 20 июня 2022 г.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что он устанавливает прямой запрет на передачу или прием цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги и др. Законопроект обязывает операторов обмена ЦФА отказывать в сделках, где возможно использование цифрового актива в качестве замены денег. Операторов информационных систем и операторов инвестиционных платформ обяжут сделать невозможным для пользователей самостоятельно изменять запись о ЦФА.
Электронные платформы, которые будут осуществлять расчеты по сделкам с ЦФА, будут признаваться субъектами национальной платежной системы и будут включены в реестр Банка России.
Законопроект был внесен в Госдуму 7 июня депутатом Госдумы от «Справедливой России», председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.