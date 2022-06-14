Госдума одобрила в первом чтении запрет на оплату товаров цифровыми активами

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что он устанавливает прямой запрет на передачу или прием цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги и др. Законопроект обязывает операторов обмена ЦФА отказывать в сделках, где возможно использование цифрового актива в качестве замены денег. Операторов информационных систем и операторов инвестиционных платформ обяжут сделать невозможным для пользователей самостоятельно изменять запись о ЦФА.