В России могут появиться штрафы за незаконный выпуск цифровых финансовых активов
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий административную ответственность за выпуск и обмен цифровых финансовых активов (ЦФА) компаниями, не включенными в специальный реестр ЦБ. Проект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Поправки предполагают внесение изменений в ч. 1 ст. 4.5 КоАП и появление в кодексе новой ст. 14.56.1 «Нарушение требований законодательства о цифровых правах». Санкции этой статьи предусматривают, что осуществление деятельности лицами, не включенными в реестр операторов информационных систем, реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, реестр операторов инвестиционных платформ, в которых осуществляется выпуск ЦФА, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 3 000 до 5 000 руб., на должностных лиц – в размере от 20 000 до 30 000 руб., на юридических лиц – от 700 000 до 1 млн руб.
Несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с ЦФА влечет аналогичный штраф для граждан и должностных лиц, для юридических лиц он составит от 500 000 до 700 000 руб.
Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел за неисполнение операторами обязанностей Аксаков предложил закрепить за Банком России, за несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с ними, а также за осуществление незаконной деятельности в сфере цифровых прав – за органами внутренних дел и прокуратурой.
Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет использования цифровых финансовых активов в качестве средства платежа за товары или услуги, а также прописывает порядок расчетов по сделкам с ними.
В мае Минфин представил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка, с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. В нем, в частности, появилась статья, которая разрешает использование цифровых валют в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей.