В России могут появиться штрафы за незаконный выпуск цифровых финансовых активов

Поправки предполагают внесение изменений в ч. 1 ст. 4.5 КоАП и появление в кодексе новой ст. 14.56.1 «Нарушение требований законодательства о цифровых правах». Санкции этой статьи предусматривают, что осуществление деятельности лицами, не включенными в реестр операторов информационных систем, реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, реестр операторов инвестиционных платформ, в которых осуществляется выпуск ЦФА, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 3 000 до 5 000 руб., на должностных лиц – в размере от 20 000 до 30 000 руб., на юридических лиц – от 700 000 до 1 млн руб.