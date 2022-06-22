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Экономика

В России могут появиться штрафы за незаконный выпуск цифровых финансовых активов

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий административную ответственность за выпуск и обмен цифровых финансовых активов (ЦФА) компаниями, не включенными в специальный реестр ЦБ. Проект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Поправки предполагают внесение изменений в ч. 1 ст. 4.5 КоАП и появление в кодексе новой ст. 14.56.1 «Нарушение требований законодательства о цифровых правах». Санкции этой статьи предусматривают, что осуществление деятельности лицами, не включенными в реестр операторов информационных систем, реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, реестр операторов инвестиционных платформ, в которых осуществляется выпуск ЦФА, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 3 000 до 5 000 руб., на должностных лиц – в размере от 20 000 до 30 000 руб., на юридических лиц – от 700 000 до 1 млн руб.

Несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с ЦФА влечет аналогичный штраф для граждан и должностных лиц, для юридических лиц он составит от 500 000 до 700 000 руб.

Зачем бизнесу цифровые финансовые активы

С одной стороны, они позволят быстро и дешево привлечь финансирование, с другой – делать это прозрачно

Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел за неисполнение операторами обязанностей Аксаков предложил закрепить за Банком России, за несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с ними, а также за осуществление незаконной деятельности в сфере цифровых прав – за органами внутренних дел и прокуратурой.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет использования цифровых финансовых активов в качестве средства платежа за товары или услуги, а также прописывает порядок расчетов по сделкам с ними.

В мае Минфин представил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка, с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. В нем, в частности, появилась статья, которая разрешает использование цифровых валют в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее по теме: Госдума одобрила в первом чтении запрет на оплату товаров цифровыми активами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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