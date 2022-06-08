Зачем бизнесу цифровые финансовые активы

В случае продажи ЦФА налоговая база будет определяться как разница между ценой реализации такого цифрового актива с учетом суммы налога и ценой приобретения этого цифрового актива также с учетом суммы налога. К ЦФА, которые удостоверяют права участия в капитале непубличного акционерного общества, будут применяться правила и порядок налогообложения, которые предусмотрены для акций такого общества. При определении налоговой базы по операциям с цифровыми активами будут учитываться доходы и расходы по всем операциям с ними за отчетный (налоговый) период.