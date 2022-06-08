Зачем бизнесу цифровые финансовые активы

Зачем бизнесу цифровые финансовые активыС одной стороны, они позволят быстро и дешево привлечь финансирование, с другой – делать это прозрачно
Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) заработал еще в 2021 г., но первые операторы выпуска таких активов появились лишь в этом году, а отдельного налогообложения пока нет – законопроект внесли весной. При этом первые ЦФА можно ждать к концу года, отмечал в середине мая глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
У компаний и инвесторов появится возможность выпускать цифровые активы, покупать их, продавать, обменивать и погашать – использовать сами ЦФА как средство платежа планируется запретить.
Банк России пока зарегистрировал три платформы, которые могут выпускать ЦФА: Atomyze, одним из инвесторов которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина, Сбербанк и финтех-компанию Lighthouse. Все платформы и операции с ЦФА работают на базе технологии распределенных реестров, которая гарантирует неизменность данных.
Но перечисленные выше операторы имеют право только выпускать ЦФА в обращение – обеспечивать заключение сделок с цифровыми активами (обмен, покупка, продажа, погашение) могут компании из реестра операторов обмена, который ведет ЦБ, а он сейчас пуст.
На сайте Atomyze указано, что эмитентами ЦФА могут быть юридические лица (как и инвесторами), а граждане – покупателями таких активов. Обменивать ЦФА или продавать можно только за фиатные деньги или другие ЦФА. С криптовалютами платформы не работают.
Все эмитенты и владельцы ЦФА обязаны проходить идентификацию на платформе. Это происходит через банк-партнер – у Atomyze это Росбанк, у Lighthouse данные на сайте пока не представлены.
Какими могут быть ЦФА
Цифровыми финансовыми активами признаются следующие виды цифровых прав:
денежные требования к эмитенту;
права участия в капитале непубличного акционерного общества;
права по эмиссионным ценным бумагам, включая требования их передачи.
ЦФА могут быть гибридными, обеспеченными одновременно несколькими активами: денежными требованиями, ценными бумагами, товарами, услугами и т. д.
ЦФА имеют технические свойства криптовалют: учитываются токенами в блокчейн-сети, их можно программировать в смарт-контрактах (автоматизированный протокол, который позволяет проводить сделки и контролирует их исполнение. – «Ведомости»), но экономически за ними стоят обязательства и эмитент, пояснял в статье на сайте «Сбера» директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. ЦФА могут быть, например, облигации – обязательства заемщика платить купон, металлы – обязательства поставить металл, обязательства получения дохода от метра коммерческой недвижимости, дебиторская задолженность и др.
Предправления банка «Держава» Алексей Скородумов воспринимает ЦФА как упрощенную форму выпуска и обращения ценных бумаг. Металлический счет в банке – это уже форма ЦФА, просто клиенты без ведома банка не могут обмениваться остатками на нем, а в случае ЦФА – смогут, отмечает он. Но ЦФА не дадут большей доходности, чем базовые активы, просто упростят торговлю ими, резюмирует банкир.
Налоговый аспект
Хотя сам закон «о ЦФА» заработал в 2021 г., до сих пор отсутствуют какие-либо специальные нормы, регламентирующие налогообложение (НДС, налог на прибыль, НДФЛ) этих активов, что сильно тормозит развитие рынка, говорит партнер Б1 (ранее компания входила в международную сеть EY) Алексей Кузнецов.
К ЦФА сейчас применяются действующие налоговые нормы. Оборот ЦФА облагается НДС, причем не с наценки при перепродаже, а с полной продажной стоимости. Доходы граждан от продажи облагаются НДФЛ без возможности их уменьшения на расходы, связанные с их приобретением в отличие, например, от операций с ценными бумагами. Также в ряде ситуаций возникает двойное налогообложение выплат, которые будут производиться по ЦФА.
Власти проблему решают – в середине апреля в Госдуму внесли законопроект о налогообложении ЦФА. Выпуск ЦФА и услуги платформ будут освобождены от НДС. Но консультативные услуги, оказываемые платформами, а также услуги по предоставлению прав на использование компьютерных программ освобождаться от НДС не будут.
В случае продажи ЦФА налоговая база будет определяться как разница между ценой реализации такого цифрового актива с учетом суммы налога и ценой приобретения этого цифрового актива также с учетом суммы налога. К ЦФА, которые удостоверяют права участия в капитале непубличного акционерного общества, будут применяться правила и порядок налогообложения, которые предусмотрены для акций такого общества. При определении налоговой базы по операциям с цифровыми активами будут учитываться доходы и расходы по всем операциям с ними за отчетный (налоговый) период.
Российские компании-владельцы ЦФА будут платить 13% налога на прибыль, иностранные (зарегистрированные за пределами России) – 15%.
Законопроект является всеобъемлющим в части установления «налоговых правил игры» по операциям с ЦФА, говорит налоговый эксперт Михаил Клементьев: он охватывает все релевантные налоги (НДС, НДФЛ, налог на прибыль) и относится ко всем основным участникам этого финансового рынка, включая лиц, выпускающих ЦФА, продавцов и покупателей этих активов, участников инфраструктуры рынка ЦФА, организаций-налоговых агентов по НДФЛ.
С учетом разрешения значительного количества налоговых вопросов (в частности, зафиксированного в законопроекте освобождения операций с большинством ЦФА от НДС) привлекательность транзакций, связанных с выпуском и обращением ЦФА, должна повыситься, считает Клементьев. С ним согласен и Кузнецов: ключевым для развития рынка является освобождение реализации ЦФА от НДС.
Что ЦФА дадут бизнесу
Платформа Atomyze уже несколько лет выпускает токены за рубежом. Одним из первых эмитентов компании стал палладиевый фонд «Норникеля» Global Palladium Fund – он запустил платежные инструменты Exchange Traded Commodities (ETC), обеспеченные металлами «Норникеля», президентом которого является Потанин, на шести ключевых биржах Европы. В России Atomyze может предлагать те же услуги, что и за рубежом, включая выпуск привязанных к металлам токенов, отмечал Потанин в интервью Bloomberg.
ЦФА открывают путь на рынок заимствований для малого и среднего бизнеса, говорит руководитель аналитического отдела Ассоциации «Финтех» Никита Ломов. В традиционные рынки ЦФА смогут вдохнуть новую жизнь, добавляет заместитель гендиректора группы QIWI Мария Шевченко.
Помимо инвестиций ЦФА могут упростить и оптимизировать торговое финансирование, размещение активов в компании и продажу какой-то ценности, говорит руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.
Одна из особенностей ЦФА связана с тем, что за счет использования технологии распределенного реестра сокращается количество посредников, говорит Ломов. Другое преимущество ЦФА – скорость, продолжает эксперт, с помощью этого инструмента можно быстро токенизировать активы и привлекать под них финансирование.
Для предприятий из категории малого и среднего бизнеса ЦФА, кроме ускорения процесса, позволят получить доступ к новому рынку ликвидности – своего рода «цифровым облигациям» – который раньше был доступен только для крупнейших предприятий с высоким кредитным рейтингом, говорит директор по развитию бизнеса компании «Системы распределенного реестра» Сергей Рябов. Этот инструмент даст возможность МСБ привлекать средства частных инвесторов через простой и прозрачный инструмент, структурирование которого не будет налагать на бизнес значительных операционных расходов.
Сейчас для того, чтобы выпустить облигации, предприятию из категории среднего бизнеса необходимо по закону обратиться к организатору торгов, который проведет все необходимые процедуры для осуществления эмиссии, описывает пример Рябов. Стоимость такого сервиса может достигать 5% (помимо достаточно высокого купонного дохода) от номинала выпускаемых облигаций, а сам процесс – занимать до девяти месяцев. В случае с ЦФА срок выпуска цифрового актива сократится до одной недели, сбор достаточного количества заявок инвесторов на полную сумму выпускаемых ЦФА – до нескольких дней, а комиссия оператора – до 1% от номинала выпускаемых ЦФА, резюмирует Рябов.
С технологической точки зрения ЦФА – это как смарт-контракт, говорит директор центра цифровых финансовых активов Промсвязьбанка Максим Хрусталев: в теории он может иметь существенную гибкость в части условий погашения и других выплат владельцам ЦФА, которые недоступны при использовании традиционных биржевых инструментов. Такой механизм может в первую очередь заинтересовать стартапы и МСБ, отмечает эксперт.
Гибридные цифровые права, сочетающие в себе ЦФА и утилитарные цифровые права (УЦП), по сути, представляют собой широко распространенные утилитарные токены, которые бизнес может использовать для привлечения финансирования под будущую поставку товаров или услуг, добавляет Хрусталев.
ЦФА доступны для более широкого круга эмитентов и инвесторов по сравнению с обычными финансовыми инструментами, говорит представитель ВТБ. Например, небольшое предприятие сможет выпустить свои ЦФА, при этом их оборот на рынке будет напрямую зависеть от доверия инвесторов и в результате побуждать эмитента вести свой бизнес более открыто, объясняет он.
Но есть и вопросы
Пока остаются вопросы в отношении особенностей налогообложения (НДС) гибридных цифровых прав (ЦФА + УЦП), говорит Хрусталев из Промсвязьбанка, но реально оценить предложенный механизм налогообложения можно будет позже. В конечном счете, резюмирует он привлекательность ЦФА для бизнеса и инвесторов должна формироваться в первую очередь за счет использования передовых технологий и проработанного законодательства.
Важным условием является появление платформ операторов обмена ЦФА (сейчас их нет) с удобным клиентским путем, добавляет представитель ВТБ. Также необходимо проводить просветительскую деятельность о преимуществах использования ЦФА и рассказывать бизнес-сообществу об успешных кейсах.
При ускорении процессов финансирования может снизиться качество самих финансовых процессов, отмечает Кривошея из «Сколково РЭШ». Поэтому важно иметь аккуратное, сбалансированное регулирование, а также хороших партнеров. «Вот почему так важны сертифицированные и аккредитованные площадки ЦФА, чем сейчас и занимается ЦБ», – отмечает он.
Технология достаточно новая, и рынок может не подозревать о каких-то подводных камнях, продолжает Кривошея. Поэтому стоит относиться к этому как к эксперименту на первом этапе и давать «шанс на ошибку» и не ожидать моментальных результатов с финансовой точки зрения, резюмирует он.
В подготовке материала участвовала Наталья Заруцкая