Как бизнесу поможет цифровой рубль

Как будет работать цифровой рубль

Банк России создал платформу для цифрового рубля – он будет и ее оператором. Через платформу регулятор будет осуществлять эмиссию цифрового рубля, открывать кошельки клиентам (у каждого их будет два – для онлайн- и офлайн-расчетов) и банкам. Граждане и компании останутся клиентами банков, а последние станут посредниками: они будут открывать кошельки по запросу клиентов и проводить платежи через платформу ЦБ. Цифровой рубль будет доступен из мобильного приложения любого банка. Для офлайн-расчетов регулятор запустит второй цифровой кошелек – на мобильном устройстве. Как это будет устроено технически, еще не известно: готовой технологии для офлайн-расчетов в мире пока не существует, ЦБ будет самостоятельно разрабатывать ее.



Тестирование платформы цифрового рубля началось в январе 2022 г., и на первом этапе тестируются выпуск цифрового рубля, открытие цифровых кошельков банками и гражданами, а также С2С-переводы (между физлицами) и С2В-переводы (от физлица бизнесу – оплата физлицами товаров и услуг). 15 февраля ПСБ и ВТБ первыми успешно перевели цифровые рубли между своими клиентами.