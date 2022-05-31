Как бизнесу поможет цифровой рубль

Как бизнесу поможет цифровой рубльОн удешевит и упростит расчеты, но наибольшую выгоду будут иметь технологически развитые компании
Банк России начнет тестирование своей платформы цифрового рубля с реальными деньгами и клиентами уже в следующем году, хотя изначально планировал сделать это в 2024 г. Тогда же ожидается запуск пилота использования цифровых рублей в смарт-контрактах – автоматизированного протокола, который позволяет проводить сделки и контролирует их исполнение.
«Цифровой рубль, помимо многих преимуществ токенизации, еще может решить вопрос автоматизации всех платежей, т. е. реализацию смарт-контрактов. Именно поэтому мы совмещаем эти две задачи и считаем, что с апреля следующего года это можно начать тестировать», – подчеркивала 25 мая первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
«Ведомости» опросили банкиров и экспертов относительно пользы третьей формы национальной валюты для бизнеса.
Дешевизна и прозрачность
Одно из ключевых преимуществ – снижение затрат на эквайринг (плата за прием карты), говорят эксперты.
Использование цифрового рубля снизит издержки на эквайринговые комиссии, а также ускорит выполнение транзакций, отмечает представитель ВТБ. Сейчас, к примеру, комиссии за прием карт в POS-терминалах могут достигать 3,2%. В созданной ЦБ системе быстрых платежей (СБП) комиссия не превышает 0,7% от суммы платежа (для ряда категорий торговых точек – 0,4%). Предполагается, отмечает представитель ВТБ, что комиссия за перевод будет ниже, чем при использовании обычных онлайн-расчетов и СБП, а лимиты – больше. А в перспективе оплата покупок будет возможна без использования интернета (через офлайн-кошелек), добавляет он.
Как будет работать цифровой рубль
Банк России создал платформу для цифрового рубля – он будет и ее оператором. Через платформу регулятор будет осуществлять эмиссию цифрового рубля, открывать кошельки клиентам (у каждого их будет два – для онлайн- и офлайн-расчетов) и банкам. Граждане и компании останутся клиентами банков, а последние станут посредниками: они будут открывать кошельки по запросу клиентов и проводить платежи через платформу ЦБ. Цифровой рубль будет доступен из мобильного приложения любого банка. Для офлайн-расчетов регулятор запустит второй цифровой кошелек – на мобильном устройстве. Как это будет устроено технически, еще не известно: готовой технологии для офлайн-расчетов в мире пока не существует, ЦБ будет самостоятельно разрабатывать ее.
Тестирование платформы цифрового рубля началось в январе 2022 г., и на первом этапе тестируются выпуск цифрового рубля, открытие цифровых кошельков банками и гражданами, а также С2С-переводы (между физлицами) и С2В-переводы (от физлица бизнесу – оплата физлицами товаров и услуг). 15 февраля ПСБ и ВТБ первыми успешно перевели цифровые рубли между своими клиентами.
Тарифная модель будет формироваться позже, но в ЦБ полагают, что комиссии для бизнеса будут точно не выше уровня тарифов в СБП, отметил представитель Банка России.
Цифровой рубль – это замена старой доброй чековой книжки, которая так и не прижилась в России из-за недоверия к способу подтверждения факта платежеспособности контрагента, отмечает председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов. Но сама потребность в офлайн-покупках есть и следует попробовать такие расчеты возродить на совершенной иной технологии, считает банкир.
Оплата цифровыми рублями отличается от других платежных средств программируемостью, прозрачностью происхождения и историей операций, отмечает директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Махова.
Но не все столь оптимистичны. Онлайн-расчеты будут просто частью технологии расчетов, но без верификации накапливать крупные суммы в цифровом рубле будет небезопасно – его тоже научатся подделывать, как и чеки и бумажные деньги, отмечает Скородумов. Хотя проверять будет быстрее и проще, добавляет он: в целом станет удобнее, но единого метода платежа все равно не будет.
Для торговых предприятий спрос со стороны покупателей – один из ключевых факторов при принятии решений о внедрении различных форм оплаты, отмечали в своем исследовании эксперты Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики, созданного «Сколково-РЭШ». Они ссылались на собственный опрос 144 предприятий. «При внедрении цифрового рубля важно понимать, что, пока потребитель не будет создавать спрос на такой вид оплаты, вероятность того, что драйвером изменений выступят торговые предприятия, мала», – делали вывод аналитики.
Упрощение бизнес-процессов
Преимуществом смарт-контрактов для крупного бизнеса станет упрощение сопровождения сложных структурированных сделок, в том числе тех, где происходит контроль за распределением средств, говорит представитель ВТБ. Предполагается, что рубли будут маркировать – это позволит устанавливать условия их расходования (например, определять конкретные категории товаров и услуг, которые можно будет приобрести с их помощью) и отслеживать всю цепочку прохождения маркированных цифровых рублей, отмечал в своем докладе ЦБ.
Пользу цифрового рубля при сложных структурированных финансовых сделках видит и директор центра цифровых финансовых активов Промсвязьбанка Максим Хрусталев: например, при покупке имущества. Средства покупателя со специального обеспечительного счета смарт-контракта могут автоматически зачисляться на счет продавца (при регистрации перехода прав собственности уполномоченным государственным органом). Также, продолжает эксперт, при сложной логистической операции по транспортировке груза разными видами транспорта и перевозчиками оплата за перевозку по конкретному отрезку пути может автоматически производиться с использованием смарт-контракта – при подтверждении документов приемки-передачи товара от одного перевозчика другому.
Цифровые рубли сократят административные расходы, связанные с исполнением необходимых формальных процедур, и обеспечат всем участникам прозрачность и доверие к регулируемому по контракту процессу, добавляют в ВТБ. Цифровой рубль по своему дизайну позволит дать участникам мгновенные расчеты, прозрачность средств и истории работы с ними, добавляет Махова из Росбанка. В перспективе это даст возможность «программировать» бизнес-логику, непосредственно привязанную к цифровым средствам.
Каким образом цифровой рубль может использовать технологию блокчейн и смарт-контракты, пока неясно, говорит руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.
Бизнес может автоматизировать внутренние процессы, предполагает он: решения с использованием смарт-контрактов на разных рынках (факторинга, ипотеки, продажи билетов) уже ускорили и оптимизировали процессы. Например, при использовании смарт-контрактов при продаже авиабилетов некоторые компании сократили скорость перечисления средств с 10 дней до 20 секунд за счет устранения банковских гарантий и необходимости предоплаты.
Но создать кастомизированное решение для себя может только компания, которая умеет работать с распределенными реестрами, иначе придется довольствоваться только базовым функционалом, отмечает эксперт. В нем, например, может быть использована возможность отслеживания переводов, хотя многое будет зависеть от финальной конфигурации цифрового рубля и роли смарт-контрактов в нем.
Поэтому, резюмирует Кривошея, больше плюсов могут получить те компании, где уровень цифровизации выше, а решения с использованием распределенных реестров уже внедрены.
Долю скепсиса выражает и президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, который пока не видит очевидных плюсов: «Смарт-контракты и сейчас работают с безналом. Не понимаю пока, чем новый безнал от старого безнала будет отличаться».
Международные расчеты
Внедрение цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ) широко обсуждается регуляторами и международными финансовыми организациями. Некоторые из них уже тестируют пилотные версии – нацбанки Китая, Швеции, Южной Кореи. Остальные – ЕЦБ, центробанки Канады, Великобритании, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии – пока что находятся в стадии исследования пользы ЦВЦБ, говорилось в докладе Банка России.
При определенных условиях цифровой рубль и цифровые валюты других стран могут быть использованы для трансграничных расчетов, говорит Хрусталев из Промсвязьбанка. В этом случае они не будут зависеть от существующей централизованной инфраструктуры международных расчетов с единым оператором и контролером, а скорее будут напоминать сеть равноправных участников. Для этого потребуется создание цифровых валют центральных банков в других странах и последовательное объединение их в единую альтернативную систему международных расчетов, говорит эксперт.
Если технология и инфраструктура изначально не заточена под решение задач международной торговли, то серьезной разницы между использованием цифрового, безналичного или фиатного рубля нет, отмечает Кривошея, - за исключением удобства учета и других аспектов, связанных с цифровизацией.