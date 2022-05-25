Тест платформы цифрового рубля с реальными деньгами начнется в 2023 году

Тест платформы цифрового рубля с реальными деньгами начнется в 2023 годуВведение санкций подтолкнуло регулятора ускорить сроки внедрения цифровой валюты
Банк России решил перенести с 2024 г. на апрель 2023 г. тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах – для этого также понадобится оперативно принять изменения в законодательство. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России (АБР), передает корреспондент «Ведомостей».
«Видя, какими темпами мы сейчас идем, мы предполагаем, что уже с апреля следующего года мы сможем начать пилот на реальных клиентах и реальных операциях», – отметила Скоробогатова.
По ее словам, введение санкций подтолкнуло ЦБ пересмотреть сроки пилотирования и внедрения цифрового рубля, но решение было принято «добровольно и сознательно». Кроме того, Скоробогатова отметила, что у регулятора есть понимание международного опыта реализации таких проектов, большая практика реализации своих национальных платформ, большой ресурс собственных IT-разработчиков, которые умеют делать сверхсложные вещи в очень короткие сроки. Все это позволило сделать сроки реализации цифрового рубля более амбициозными, добавила она. При этом ранее заявленные ЦБ этапы внедрения цифрового рубля останутся, ускорятся только сроки их реализации, уточнила Скоробогатова.
В конце этого года регулятор направит в комитет Госдумы по финрынку документы по регулированию цифрового рубля, чтобы иметь возможность запустить второй этап пилотирования в апреле 2023 г., сказала Скоробогатова.
Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 г. В первом пилоте участвуют 12 банков: «Ак барс», Альфа–банк, Дом.РФ, ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк (ПСБ), Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, «Союз» и ТКБ. Тестирование платформы цифрового рубля началось в январе 2022 г., и на первом этапе тестируется выпуск цифрового рубля, открытие цифровых кошельков банками и гражданами, а также С2С–переводы (между физлицами) и С2В–переводы (от физлица бизнесу – оплата физлицами товаров и услуг). Уже 15 февраля ПСБ и ВТБ первыми успешно перевели цифровые рубли между своими клиентами. 18 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что сейчас систему тестируют пять кредитных организаций, а остальные подключаться по мере донастройки своих IT–структур.
Согласно новому плану внедрения цифрового рубля, до IV квартала 2022 г. будут тестироваться операции между физлицами, а с IV квартала – операции от физлиц бизнесу, т. е. оплата физлицами товаров и услуг.
Помимо запуска тестирования операций на реальных деньгах и людях также в апреле 2023 г. ЦБ планирует запустить пилот использования смарт-контрактов. «Цифровой рубль, помимо многих преимуществ токенизации, еще может решить вопрос автоматизации всех платежей, т. е. реализацию смарт-контрактов. Именно поэтому мы совмещаем эти две задачи и считаем, что с апреля следующего года это можно начать тестировать», – сказала Скоробогатова.
На II квартал 2023 г. регулятор запланировал и разработку протоколов интероперабельности цифрового рубля с национальными цифровыми валютами других стран, в частности ЕАЭС и СНГ. Проработка таких протоколов позволит проводить трансграничные платежи и откроет второй канал связи между банками, помимо Системы передачи финансовых сообщений ЦБ, а также позволит не использовать SWIFT в таких операциях.
С учетом сдвига сроков второго этапа внедрения цифрового рубля на 2024 г. сдвигается и третий этап, который подразумевает проведение операций, связанных с госбюждетом и иностранной валютой, открытие кошельков нерезидентам, внедрение офлайн-режима использования цифрового рубля.
Как будет работать цифровой рубль
Банк России создал отдельную платформу для цифрового рубля – он будет ее оператором. Через платформу регулятор будет осуществлять эмиссию цифрового рубля, открывать кошельки клиентам (у каждого их будет два – для онлайн- и офлайн-расчетов) и банкам. Граждане и компании останутся клиентами банков, а последние станут посредниками: они будут открывать кошельки по запросу клиентов и проводить платежи через платформу ЦБ. Цифровой рубль будет доступен из мобильного приложения любого банка. Для офлайн-расчетов регулятор запустит второй цифровой кошелек – на мобильном устройстве. Как это будет устроено технически, еще неизвестно: готовой технологии для офлайн-расчетов в мире пока не существует, ЦБ будет самостоятельно разрабатывать ее.
Комиссии за перевод национальной цифровой валюты будут ниже комиссий за безналичные переводы в банках и не выше, чем в Системе быстрых платежей (0,4–0,7%). Проценты на цифровой кошелек начисляться не будут.
О технологических деталях платформы ЦБ пока известно немного, лишь то, что Банк России при ее разработке будет использовать гибридную архитектуру, состоящую как из компонентов централизованной системы, так и из распределенных реестров (DLT). ЦБ остановился на таком формате, потому что технология DLT за счет распределенного хранения и обработки информации более устойчива к различным инцидентам по сравнению с централизованной системой (вся ответственность на единственном участнике). Последняя, в свою очередь, может лучше справляться с большими нагрузками, характерными для большого объема платежей.