Тест платформы цифрового рубля с реальными деньгами начнется в 2023 году

Банк России создал отдельную платформу для цифрового рубля – он будет ее оператором. Через платформу регулятор будет осуществлять эмиссию цифрового рубля, открывать кошельки клиентам (у каждого их будет два – для онлайн- и офлайн-расчетов) и банкам. Граждане и компании останутся клиентами банков, а последние станут посредниками: они будут открывать кошельки по запросу клиентов и проводить платежи через платформу ЦБ. Цифровой рубль будет доступен из мобильного приложения любого банка. Для офлайн-расчетов регулятор запустит второй цифровой кошелек – на мобильном устройстве. Как это будет устроено технически, еще неизвестно: готовой технологии для офлайн-расчетов в мире пока не существует, ЦБ будет самостоятельно разрабатывать ее.