Первые два банка успешно обменялись цифровыми рублями

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 г., сообщается на сайте ЦБ. В пилоте участвует 12 банков: «Ак барс», Альфа-банк, Дом.РФ, ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф банк», ПСБ, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, «Союз» и Транскапиталбанк (ТКБ). Три из них уже подключились к платформе, остальные участники пилотной группы будут подключаться по мере донастройки своих IT-систем, сообщил регулятор.