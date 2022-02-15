Первые два банка успешно обменялись цифровыми рублями

Первые два банка успешно обменялись цифровыми рублямиОстальные участники пилотной группы пока только подключаются к платформе ЦБ
ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ) первыми из 12 банков пилотной группы успешно перевели цифровые рубли между своими клиентами, сообщили кредитные организации. Для тестирования платформы цифрового рубля Центробанка банки разработали специальные версии своих мобильных приложений.
Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 г., сообщается на сайте ЦБ. В пилоте участвует 12 банков: «Ак барс», Альфа-банк, Дом.РФ, ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф банк», ПСБ, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, «Союз» и Транскапиталбанк (ТКБ). Три из них уже подключились к платформе, остальные участники пилотной группы будут подключаться по мере донастройки своих IT-систем, сообщил регулятор.
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