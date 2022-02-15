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Первые два банка успешно обменялись цифровыми рублями

Остальные участники пилотной группы пока только подключаются к платформе ЦБ
Наталья Заруцкая
Взаимодействие ЦБ и банков по операциям с цифровыми рублями строится по принципу двухуровневой розничной модели / Максим Стулов / Ведомости

ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ) первыми из 12 банков пилотной группы успешно перевели цифровые рубли между своими клиентами, сообщили кредитные организации. Для тестирования платформы цифрового рубля Центробанка банки разработали специальные версии своих мобильных приложений.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 г., сообщается на сайте ЦБ. В пилоте участвует 12 банков: «Ак барс», Альфа-банк, Дом.РФ, ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф банк», ПСБ, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, «Союз» и Транскапиталбанк (ТКБ). Три из них уже подключились к платформе, остальные участники пилотной группы будут подключаться по мере донастройки своих IT-систем, сообщил регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных