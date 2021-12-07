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Кому будет нужен цифровой рубль

Больше всех выиграет государство – оно будет знать, куда движутся деньги компаний и граждан
Дмитрий Игнатьев
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина одним из преимуществ цифрового рубля для граждан называла возможность доступа к кошельку вне зависимости от банка, где открыт счет / Максим Стулов / Ведомости

Через несколько лет кроме бумажных рублей и безналичных в России может появиться третья форма национальной валюты – цифровой рубль. Банк России настроен серьезно: начать тестировать прототип цифрового рубля регулятор собрался уже в I квартале 2022 г., выбрав для первой пилотной группы 12 банков.

Цифровой рубль – следующий этап развития безналичных платежей, которые (особенно после пандемии) пользуются у россиян популярностью: по итогам III квартала доля безналичных платежей достигла 75% и выросла с конца 2020 г. на 5,5 п. п. Через 3–4 года процент безналичных платежей в стране может вырасти до 90%, говорил РБК в начале года гендиректор платежной системы Visa в России Михаил Бернер. Но оборот наличных пока тоже растет: в обращении на 1 октября находилось 13,8 трлн руб., это на 1 трлн больше, чем год назад. Внедрение цифрового рубля в будущем определенно окажет влияние на долю безналичных платежей в розничном обороте в силу уникальности качеств этой формы рубля, говорит «Ведомостям» представитель ЦБ, но пока рано говорить о точных цифрах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных