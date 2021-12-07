Кому будет нужен цифровой рубль

Цифровой рубль – следующий этап развития безналичных платежей, которые (особенно после пандемии) пользуются у россиян популярностью: по итогам III квартала доля безналичных платежей достигла 75% и выросла с конца 2020 г. на 5,5 п. п. Через 3–4 года процент безналичных платежей в стране может вырасти до 90%, говорил РБК в начале года гендиректор платежной системы Visa в России Михаил Бернер. Но оборот наличных пока тоже растет: в обращении на 1 октября находилось 13,8 трлн руб., это на 1 трлн больше, чем год назад. Внедрение цифрового рубля в будущем определенно окажет влияние на долю безналичных платежей в розничном обороте в силу уникальности качеств этой формы рубля, говорит «Ведомостям» представитель ЦБ, но пока рано говорить о точных цифрах.