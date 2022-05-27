Как банки защищают данные клиентов и контролируют безопасность платежей

По его словам, это делается это в целях обеспечения мониторинга доступов, носителей информации и каналов обмена ей на предмет обнаружения персональных данных там, где их, грубо говоря, быть не должно, либо подключения неучтенных носителей/организации нелегитимных каналов передачи и иных, скажем так, аномалий. Работать с потенциальными утечками персональных данных необходимо по тем же принципам, что и с любыми другими недопустимыми для организации событиями, отмечает Кузнецов: необходимо контролировать и защищать через инфраструктуру все пути, по которым потенциальный злоумышленник сможет достичь системы, в которой данные обрабатываются, и организовать их утечку. «И для выстраивания подобной защиты необходимо использовать полный спектр соответствующих решений – от систем анализа событий до классических антивирусов и межсетевых экранов», – заключает представитель Positive Technologies.