Путин предложил создать государственную систему защиты информации

Государственная система защиты информации существует уже десятки лет, напомнил независимый эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. «Речь о том, что надо улучшать то, что уже было сделано, ввиду геополитической ситуации, – объяснил он. – Эти слова надо трактовать так: технологии оказались не готовы к современным кибератакам, поэтому систему защиты информации на уровне государства надо углублять и расширять». Эксперт добавил, что для этого сейчас готовится ряд изменений в законодательство, которые будут приняты в ближайшие полгода. Речь про оборотные штрафы за утечки данных, уголовную ответственность за работу с украденной информацией, обязательное подключение операторов данных к ГосСОПКА и др.