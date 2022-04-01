«Лаборатория Касперского» сообщила о росте числа DDoS-атак на компании

В Минцифры изданию заявили, что число DDoS-атак на госорганы в последнее время выросло в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Также растет сложность таких атак, потому что многие ведомства закрывают доступ для атак из-за границы. По мнению министерства, число атак выросло, потому что злоумышленники хотят нарушить доступность российских цифровых ресурсов и создать репутационные потери. Профили атак постоянно перестраиваются, поэтому госорганам и провайдерам приходится непрерывно перестраивать профили защиты. В целом ситуация с отражением атак существенно стабилизировалась за последний месяц, добавили в министерстве. Издание направило запрос в Роскомнадзор.