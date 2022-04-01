«Лаборатория Касперского» сообщила о росте числа DDoS-атак на компании
Количество DDoS-атак на компании в России в марте выросло в 1,5 раза по сравнению с февралем и в 8 раз в годовом выражении, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского». Средняя длительной атаки увеличилась с 12 минут до 29 часов. Самая длинная атака продолжалась 145 часов (более 6 суток), отметили в компании.
Специалисты рассказали, что в марте наибольшая нагрузка пришлась на банки: их доля в общем объеме атак выросла за год в два раза, до 35%. 33% атак пришлось на госорганы, 9% — на образовательные учреждения, 3% — на сайты СМИ, еще 20% — на организации из других сфер.
Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Александр Гутников пояснил изданию, что в конце прошлого года специалисты уже фиксировали рекордные для того времени показатели активности злоумышленников, однако сейчас показатели значительно выросли. По косвенным признаком видно, что в начале волны DDoS-атак в них участвовало большое количество непрофессиональных хакеров, но со временем их доля снизилась, а атаки стали более мощными, подготовленными и длительными.
В Минцифры изданию заявили, что число DDoS-атак на госорганы в последнее время выросло в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Также растет сложность таких атак, потому что многие ведомства закрывают доступ для атак из-за границы. По мнению министерства, число атак выросло, потому что злоумышленники хотят нарушить доступность российских цифровых ресурсов и создать репутационные потери. Профили атак постоянно перестраиваются, поэтому госорганам и провайдерам приходится непрерывно перестраивать профили защиты. В целом ситуация с отражением атак существенно стабилизировалась за последний месяц, добавили в министерстве. Издание направило запрос в Роскомнадзор.
С конца февраля ФинЦЕРТ фиксирует рост числа DDoS-атак на информационные ресурсы банков, однако это не привело к существенным сбоям в работе сервисов, сообщили в ЦБ. Регулятор «постоянно взаимодействует с участниками рынка по вопросам противодействия компьютерным атакам».
На второй день спецоперации России на Украине, 25 февраля, начали появляться сообщения о массовых DDoS-атаках на сервисы российских госорганов и СМИ. Минцифры зафиксировало более DDoS-атак мощностью более 1 Тб и ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг. Также с перебоями функционировал сайт Кремля, сообщал журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. О неполадках в работе сайта сообщали «Роскосмос» и другие ведомства.