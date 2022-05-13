Rutube привлек к расследованию атаки компании из России и Израиля

Ситуацию с параллельной работой крупнейших компаний по кибербезопасности над расследованием инцидента и восстановлением работы сервиса он назвал «состоянием RedAlert». «Оно принимается очень редко: вирусные эпидемии категории RedAlert в истории случались очень немного раз, их можно на пальцах пересчитать. Так вот мы договорились, что в эти дни у нас RedAlert случился касательно «Руформа» (юрлицо RuTube – прим «Ведомостей»). И инфобезники в этот день объединяются и обмениваются базами. Это редкое событие, как парад планет, оно случилось», – рассказал Моисеев отвечая на вопрос «Ведомостей».