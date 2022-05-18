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Аналитики ВТБ сообщили о росте активности мошенников в мае на треть

Ведомости

Активность мошенников за первые две недели мая выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом апреля, чаще всего клиенты обращались с жалобами на мошенничество с 7 по 10 мая, сообщила пресс-служба ВТБ. По данным экспертов, в 95% случаев злоумышленники используют гибрид социальной инженерии и фишинга.

С начала 2022 г. банк предотвратил 700 000 попыток мошенников украсть деньги со счетов клиентов — в 1,5 раза больше в годовом выражении. Всего ВТБ удалось сохранить средства клиентов на 7 млрд руб.

«Чаще всего для обмана клиентов злоумышленники применяют входящие звонки робота для последующего переключения якобы на «специалиста ВТБ», ложную информацию об угрозе потери денежных средств или оформлении заявки на кредит мошенниками и возможности избежать потерь или заявок, переписку с использованием фальшивых документов (письма от банка, сканы удостоверений и пр.), а также переводы на «безопасный счет» или «специальный счет», — рассказали в пресс-службе.

Ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рассказал, что Банк России предложил для борьбы с мошенничеством обязать банки на два дня приостанавливать зачисление денег на счета, которые попали в базу данных о переводах без согласия клиентов. По закону банк может зачислять деньги за три дня (обычно это происходит почти мгновенно), поэтому предложение регулятора не нарушает закон и права добросовестных граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных