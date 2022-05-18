Аналитики ВТБ сообщили о росте активности мошенников в мае на треть
Активность мошенников за первые две недели мая выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом апреля, чаще всего клиенты обращались с жалобами на мошенничество с 7 по 10 мая, сообщила пресс-служба ВТБ. По данным экспертов, в 95% случаев злоумышленники используют гибрид социальной инженерии и фишинга.
С начала 2022 г. банк предотвратил 700 000 попыток мошенников украсть деньги со счетов клиентов — в 1,5 раза больше в годовом выражении. Всего ВТБ удалось сохранить средства клиентов на 7 млрд руб.
«Чаще всего для обмана клиентов злоумышленники применяют входящие звонки робота для последующего переключения якобы на «специалиста ВТБ», ложную информацию об угрозе потери денежных средств или оформлении заявки на кредит мошенниками и возможности избежать потерь или заявок, переписку с использованием фальшивых документов (письма от банка, сканы удостоверений и пр.), а также переводы на «безопасный счет» или «специальный счет», — рассказали в пресс-службе.
Ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рассказал, что Банк России предложил для борьбы с мошенничеством обязать банки на два дня приостанавливать зачисление денег на счета, которые попали в базу данных о переводах без согласия клиентов. По закону банк может зачислять деньги за три дня (обычно это происходит почти мгновенно), поэтому предложение регулятора не нарушает закон и права добросовестных граждан.