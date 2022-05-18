Аналитики ВТБ сообщили о росте активности мошенников в мае на треть

Ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рассказал, что Банк России предложил для борьбы с мошенничеством обязать банки на два дня приостанавливать зачисление денег на счета, которые попали в базу данных о переводах без согласия клиентов. По закону банк может зачислять деньги за три дня (обычно это происходит почти мгновенно), поэтому предложение регулятора не нарушает закон и права добросовестных граждан.