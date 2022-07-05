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В России в несколько раз вырос спрос на криптокошельки

Ажиотаж был вызван валютными ограничениями и санкциями в отношении российских банков
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Несмотря на затишье, спрос может восстановиться к осени, считает эксперт. Он прогнозирует, что к этому времени вырастет и цена BTC / Андрей Гордеев / Ведомости

Спрос на аппаратные криптокошельки в России вырос в 5–8 раз в марте – апреле 2022 г. на фоне валютных ограничений. Об этом «Ведомостям» рассказали представитель разработчика кошельков Tangem и подтвердили представители «М.видео-Эльдорадо» и Ozon. В числе самых популярных оказались модели брендов Ledger и Tangem.

«М.видео-Эльдорадо» запустила продажи криптокошельков осенью 2021 г., рассказал представитель компании. Сейчас в ассортименте два типа аппаратных кошельков: первый – мультивалютный или одновалютный Tangem в виде банковской карты, второй – Ledger в форм-факторе флешки. В 2022 г. наблюдался активный рост спроса на устройства, их продажи в I квартале выросли в 8 раз относительно последнего квартала 2021 г., признает представитель торговой компании. Он уточнил, что пик спроса пришелся на март, когда в ассортименте появились более доступные продукты Tangem.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных