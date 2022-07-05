В России в несколько раз вырос спрос на криптокошельки

«М.видео-Эльдорадо» запустила продажи криптокошельков осенью 2021 г., рассказал представитель компании. Сейчас в ассортименте два типа аппаратных кошельков: первый – мультивалютный или одновалютный Tangem в виде банковской карты, второй – Ledger в форм-факторе флешки. В 2022 г. наблюдался активный рост спроса на устройства, их продажи в I квартале выросли в 8 раз относительно последнего квартала 2021 г., признает представитель торговой компании. Он уточнил, что пик спроса пришелся на март, когда в ассортименте появились более доступные продукты Tangem.