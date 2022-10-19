Минфин успешно вернулся на долговой рынок спустя месяц

Минфин успешно вернулся на долговой рынок спустя месяцСпрос превысил предложение на обоих аукционах
После почти месячного перерыва Минфин вновь попытался вернуться на долговой рынок. Ведомство предложило два выпуска ОФЗ по 25 млрд руб. каждый – восьмилетние облигации с купоном, привязанным к рыночным ставкам на денежном рынке RUONIA (флоатеры), и девятилетние бумаги с фиксированным.
Оба аукциона прошли успешно: на флоатеры спрос превысил предложение в три раза (76 млрд руб.), на обычные ОФЗ – на 24%. Цена отсечения составила 97,4050% от номинала, средневзвешенная цена — 97,8967% от номинала. Доходность классических ОФЗ по средневзвешенной цене составила 10% годовых. Купоны по облигациям с плавающей ставкой выплачиваются ежеквартально.
Всего в IV квартале Минфин планирует занять 150 млрд руб., говорится на сайте ведомства.
Минфин в сентябре вернулся на рынок заимствований после семи месяцев перерыва. 14 сентября ведомству удалось привлечь 10 млрд руб. – в III квартале оно рассчитывало занять 40 млрд руб. Но все последующие аукционы не состоялись, так как на рынке из-за референдумов и частичной мобилизации начались сильная волатильность и рост доходностей, – сначала ведомство признало одно размещение несостоявшимися из-за отсутствия заявок «по приемлемым уровням цен», а потом и вовсе начало отменять их.
Возвращение Минфина на долговой рынок можно назвать удачным – выпуски размещены практически без премии к справедливым уровням, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист. Существенный переспрос на размещение флоатеров – это безусловно дает рынку позитивный сигнал, считает эксперт. Для долгового рынка это признак стабилизации ситуации с учетом последних двух аукционов, которые были признаны несостоявшимися, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС» Евгений Калянов.
Но Жорнист обращает внимание на то, что в классическом выпуске ОФЗ ажиотажа не наблюдалось: это подтверждает теорию, что Минфин сможет занять нужный ему объем в следующем году, но для этого ему, скорее всего, придется прибегать к размещению бумаг с переменным купоном. Ведомство хотело этого избежать, говорит Жорнист: размещая флоатеры, Минфин увеличивает неопределенность относительно будущих платежей и процентный риск, замечает он.
Тот факт, что на обычные ОФЗ ажиотаж был умеренный, говорит также о том, что у инвесторов пока нет уверенности в спокойном поведении рынка, устойчивом тренде на снижение инфляции и доходности долговых инструментов, отмечает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие инвестиций» Владимир Малиновский. И в этой ситуации они предпочитают менее волатильные бумаги, купон по которым будет зависеть от рыночных ставок.
Ведомство сможет разместить выпуск облигаций и на следующей неделе, считает Жорнист. Но выполнить график на этот год, конечно, уже едва ли удастся, признает он, хотя это может быть возможным через размещение облигаций с переменным купоном: подобное уже случалось в 2020 г. (с того периода Минфин перестал размещать флоатеры). Доходности продолжают держаться на повышенных уровнях, их снижения можно ожидать в случае стабилизации новостного фона, резюмирует эксперт.
О нормализации доходностей говорить пока рано, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов: стоит учитывать требуемую рынком премию за геополитический риск, а также ожидания на потенциальный рост ключевой ставки на горизонте от года.
Финансировать дефицит российского бюджета предполагается за счет заимствований. Согласно параметрам проекта бюджета на 2023 г., объем чистых заимствований может составить 1,7 трлн руб. Министр финансов Антон Силуанов 28 сентября заявил, что ведомство может привлечь на внутреннем рынке дополнительно еще 1 трлн руб. для замещения использования средств ФНБ. Учитывая, что теперь покупателями гособлигаций станут практически исключительно российские инвесторы, планы Минфина могут сместить баланс спроса и предложения – это может привести к росту доходности госбумаг, говорил Малиновский.