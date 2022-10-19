Минфин успешно вернулся на долговой рынок спустя месяц

Ведомство сможет разместить выпуск облигаций и на следующей неделе, считает Жорнист. Но выполнить график на этот год, конечно, уже едва ли удастся, признает он, хотя это может быть возможным через размещение облигаций с переменным купоном: подобное уже случалось в 2020 г. (с того периода Минфин перестал размещать флоатеры). Доходности продолжают держаться на повышенных уровнях, их снижения можно ожидать в случае стабилизации новостного фона, резюмирует эксперт.