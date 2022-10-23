Управляющие компании раскритиковали законопроект о долевом страховании жизни

Законопроект о появлении в России ДСЖ внесла в Госдуму на прошлой неделе группа депутатов во главе с руководителем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Согласно документу, осуществлять новый вид страхования смогут страховщики жизни. Но для этого им помимо получения лицензии ЦБ на осуществление добровольного страхования жизни потребуется также получить лицензию УК – чтобы иметь возможность управлять инвестиционными, паевыми инвестиционными (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами. Страховая компания может и не получать дополнительную лицензию, но тогда она должна передать средства клиента в доверительное управление в УК.