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Управляющие компании раскритиковали законопроект о долевом страховании жизни

Он улучшает условия инвестпродуктов страховщиков по сравнению с предложениями УК
Екатерина Литова Софья Шелудченко
УК текущую версию законопроекта не одобрили. Изначально концепция ДСЖ предполагала, что такой продукт смогут создавать и УК: как в партнерстве со страховщиками, которые брали бы на себя страховую часть, так и отдельно, получая лицензию на страхование жизни / Евгений Разумный / Ведомости

Управляющие компании (УК) негативно высказались о законопроекте, который выводит на российский финансовый рынок новый продукт – долевое страхование жизни (ДСЖ). Полис ДСЖ, аналог которого за рубежом называется unit-linked, дает покупателю страховую защиту и возможность инвестирования части премии в выбранные паи для получения дохода.

Законопроект о появлении в России ДСЖ внесла в Госдуму на прошлой неделе группа депутатов во главе с руководителем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Согласно документу, осуществлять новый вид страхования смогут страховщики жизни. Но для этого им помимо получения лицензии ЦБ на осуществление добровольного страхования жизни потребуется также получить лицензию УК – чтобы иметь возможность управлять инвестиционными, паевыми инвестиционными (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами. Страховая компания может и не получать дополнительную лицензию, но тогда она должна передать средства клиента в доверительное управление в УК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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