Костин назвал необратимым отказ России от доллара и евро

Костин назвал необратимым отказ России от доллара и евроНо для продвижения идеи недолларовых расчетов придется запастись терпением, полагает он
Россия, против которой действует рекордное за всю историю количество западных санкций, наиболее последовательно осуществляет переход от однополярного доллароцентричного мира, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин, выступая на XV Веронском евразийском экономическом форуме в Баку.
Несмотря на сложности, ценовая структура нашей внешней торговли динамично меняется, напомнил глава ВТБ. Если 10 лет назад страны, которые сейчас не поддержали санкции против России, формировали около 30% внешнеторгового оборота, по итогам 2021 г. эта доля выросла до 45%, уточнил он. «Это означает, что отказ от доллара и евро для России уже необратим», – констатировал Костин.
«Может казаться, что работать в долларах и евро привычно и удобно, однако заморозка, а по сути грабеж части золотовалютных резервов России, банков, таких, например, как наш, – это свидетельство того, что ни одно государство не может чувствовать себя защищенным в условиях доллароцентричности глобальной экономики», – заявил банкир.
Однако, по его словам, заинтересованность даже дружественных стран в дальнейшем переходе на недолларовые расчеты в силу ряда причин не столь высока. Поэтому российской стороне надо запастись терпением и поступательно продвигать инициативу на всех уровнях, делая акцент на надежности и взаимной экономической выгоде такого формата расчетов, отметил Костин.
По его мнению, основными внешнеторговыми партнерами будут Китай, страны ЕАЭС, Турция, Индия, государства Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки и Африки. «Перевод в нацвалюты торговли именно с этой группой стран – важнейший для нас приоритет», – резюмировал Костин.
Ранее в интервью «Ведомостям» он высказывал идею создать специальные финансовые структуры в странах-партнерах, которые не опасались бы попасть под вторичные санкции и через которые можно было бы совершать транзакции в национальных валютах. «Задача номер один для банковского сектора – уметь рассчитываться в юане, тенге, рубле, других валютах», – говорил Костин в начале сентября.
По его мнению, подобная финансовая структура могла бы быть государственной или частной. «А вот если структура, которая осознает риск попадания под вторичные санкции, но готова проводить расчеты, – такой вариант сегодня выглядит наиболее актуальным», – предполагал Костин.
По мнению Костина, эта идея не является нарушением санкционного режима: Штаты допускают расчеты в национальных валютах с участием санкционных банков и компаний. «Но у страха глаза велики. И большинство финансовых институтов из дружественных стран вздрагивают от одного только слова «санкции», – признает банкир.