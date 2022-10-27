Костин назвал необратимым отказ России от доллара и евро

Ранее в интервью «Ведомостям» он высказывал идею создать специальные финансовые структуры в странах-партнерах, которые не опасались бы попасть под вторичные санкции и через которые можно было бы совершать транзакции в национальных валютах. «Задача номер один для банковского сектора – уметь рассчитываться в юане, тенге, рубле, других валютах», – говорил Костин в начале сентября.