Банки с марта по сентябрь реструктурировали кредиты почти на 10 трлн рублей

Банки с марта по сентябрь реструктурировали кредиты почти на 10 трлн рублейПо сравнению с пандемией бизнес и население адаптировались быстрее
С начала спецоперации банки реструктурировали бизнесу и населению кредитов на 10 трлн руб., следует из бюллетеня ЦБ на основе данных 44 банков, включая системно значимые. На конец августа весь кредитный портфель сектора составлял 88 трлн руб. (входят займы юрлицам, субъектам МСП и гражданам), таким образом, рефинансировали почти 11,4% портфеля.
Гражданам банки реструктурировали 755 200 кредитов на 358,5 млрд руб., что составило 1,3% розничного портфеля сектора. По собственным программам банки реструктурировали 291,4 млрд руб. кредитов. Банки удовлетворили 45,3% заявок из полученных 1,75 млн заявлений. Самыми распространенными причинами отказа стали неспособность заемщика подтвердить снижение дохода или превышение максимального размера кредита (установлен правительством для таких кредитов). Несмотря на высокий спрос на реструктуризацию, количество заявок на за март - сентябрь оказалось примерно в 1,7 раза меньше, чем зафиксированное в первые семь месяцев пандемии, отмечает ЦБ.
Малому и среднему бизнесу банки реструктурировали 71 700 кредитов на 1,036 трлн руб. – это 10,8% совокупного портфеля МСП. Уровень одобрений у МСП выше – 79 200 заявок, или 71,2% от общего объема рассмотренных. По сравнению с начальным периодом пандемии количество реструктурированных кредитов сократилось на 22%, но общий объем оказался на 29% выше – компании столкнулись со значительными логистическими сложностями, проблемами поставок, экспорта продукции.
Основной объем реструктуризации пришелся на крупный бизнес (данные предоставили 18 крупных банков) – предприятиям предоставили льготы по 8,4 трлн руб. кредитов, что составляет 18,1% от общего портфеля.
За март – сентябрь 50 крупнейших по размеру портфеля займов физлиц МФО реструктурировали 11 600 займов граждан на 347 млн руб. 30 МФО, на которые приходится примерно половина клиентской базы предпринимательского финансирования, за семь месяцев предоставили льготы субъектам МСП на 3,6 млрд руб.
Более низкий спрос на реструктуризацию у граждан в условиях санкций по сравнению с началом ковидного кризиса ЦБ объясняет сохранением платежеспособности населения на довольно высоком уровне. В отличие от 2020 г., когда кризисные явления сразу затронули граждан, ситуация в текущем году развивалась медленнее, а уровень безработицы уже несколько месяцев остается на историческом минимуме.
Небольшой спрос со стороны бизнеса объясняется прежде всего отсутствием пандемийных ограничений, когда одновременно была прекращена работа множества торгово‐сервисных предприятий, пишет Банк России. Низкий спрос на кредитные каникулы поддерживался также приемлемыми денежно-кредитными условиями на фоне активизации льготных программ кредитования и снижения ключевой ставки с середины апреля.
Статистика пока не учитывает реструктуризацию для мобилизованных. Такое право у них появилось в начале октября после того, как вступил в силу закон, позволяющий мобилизованным гражданам и их семьям получить кредитные каникулы по ранее взятым ипотечным, потребительским кредитам и микрозаймам. Послабления предоставляются по заявлению на весь срок мобилизации, службы по контракту или участия в спецоперации и 30 дней после ее окончания.
«Пик заявок на реструктуризацию, связанную с мобилизацией, мы видели в первые недели две – две с половиной [после мобилизации]», – сказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев на пресс-конференции к «Зеленому дню» банка. По его словам, количество таких обращений составляло меньше половины от общего объема подаваемых заявок на реструктуризацию. Сегодня их доля составляет менее 30% и «существенно меньше» по сравнению с пандемийным периодом, добавил Царев.