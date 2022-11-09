Банки с марта по сентябрь реструктурировали кредиты почти на 10 трлн рублей

Статистика пока не учитывает реструктуризацию для мобилизованных. Такое право у них появилось в начале октября после того, как вступил в силу закон, позволяющий мобилизованным гражданам и их семьям получить кредитные каникулы по ранее взятым ипотечным, потребительским кредитам и микрозаймам. Послабления предоставляются по заявлению на весь срок мобилизации, службы по контракту или участия в спецоперации и 30 дней после ее окончания.