Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО

Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГООни также могут рассчитывать на возврат части премии
Мобилизованные граждане смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть стоимости полиса за неиспользованный период, следует из проекта указания ЦБ.
Чтобы получить часть страховой премии, мобилизованный должен обратиться к страховщику с соответствующим заявлением – это будет возможно как в офисе, так и онлайн, вне зависимости от того, каким способом был приобретен полис. Отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек, следует из проекта указания. Для этого потребуется нотариальная доверенность, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора.
Проект указания также дает страховщикам возможность провести страховые выплаты и начисление неустоек не наличными деньгами через кассу, а через почтовый перевод. Документ также предусматривает взаимодействие страховщика и страхователя в электронной форме через сервис Госуслуг и других информационных систем. Срок страховых выплат или выдачи застрахованному лицу направления на ремонт ТС продлевается.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) полагают, что новым основанием воспользуются те мобилизованные граждане, которые являются одновременно единственными допущенными к управлению ТС лицами, а также те, кто по каким-то причинам не хочет или не считают возможным оформить доверенность другому лицу на внесение изменений в свой договор ОСАГО, говорит представитель союза. В то же время многие договоры подразумевают управление ТС несколькими водителями, поэтому расторжение договора в связи с мобилизацией таким автовладельцам может быть неинтересно – в этом случае в отношении других владельцев ТС придется заключать новый договор, поясняет он. В любом случае, резюмирует представитель РСА, расторжение договора по новому основанию будет являться правом, а не обязанностью страхователя.
Сборы страховщиков по ОСАГО составили в первом полугодии 118 млрд руб., увеличившись за год на 7,8%, следует из последних данных ЦБ.
21 сентября Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации. Всего в планах призвать около 300 000 резервистов. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных. 21 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока неизвестна.
Мобилизованным уже предоставляются кредитные каникулы на весь срок их призыва (если кредит взят до призыва на службу). Долг будет списан целиком в случае гибели мобилизованного или наступления инвалидности I группы.
Право получить льготу распространяется на членов семей, включая супругов, а также на лиц, находящихся у них на иждивении. Заемщик может обратиться к кредитору с требованием изменить условия договора, который приостановит исполнение обязательств периодом не более, чем срок военной службы, либо уменьшит размер платежей на это время. Изменить договор будет возможно не позднее 31 декабря 2023 г. Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространяется. Помимо мобилизованных льготой смогут воспользоваться контрактники, добровольцы, задействованные в зоне СВО пограничники и граждане, заключившие контракт с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб.
Банк России накануне разъяснял, что банкам и МФО рекомендуется не запрашивать подтверждающие документы, если есть основания полагать, что заемщик имеет право на кредитные каникулы (например, при зачислении на его счет денежного довольствия военнослужащего). То, что человек в ответ на запрос не представил документы, не может быть поводом для отказа – он вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО, напомнил ЦБ.