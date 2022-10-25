Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) полагают, что новым основанием воспользуются те мобилизованные граждане, которые являются одновременно единственными допущенными к управлению ТС лицами, а также те, кто по каким-то причинам не хочет или не считают возможным оформить доверенность другому лицу на внесение изменений в свой договор ОСАГО, говорит представитель союза. В то же время многие договоры подразумевают управление ТС несколькими водителями, поэтому расторжение договора в связи с мобилизацией таким автовладельцам может быть неинтересно – в этом случае в отношении других владельцев ТС придется заключать новый договор, поясняет он. В любом случае, резюмирует представитель РСА, расторжение договора по новому основанию будет являться правом, а не обязанностью страхователя.